En ce premier dimanche post Noël, le Magic recevait les Nets. Une affiche peu reluisante entre une équipe qui tanke et une autre minée par les blessures. C’est cette dernière qui l’a finalement emporté, après avoir été mené presque tout le match. Merci qui ? Merci Cole Anthony !

Pourtant, le match avait très mal commencé pour le Magic, qui doit faire face à un adversaire très coriace vendant chèrement sa peau. Globalement très sérieux, les Nets prennent l’avantage dans le premier quart-temps et ne le lâchent plus. À Orlando, chaque attaque est laborieuse, les troupes de Jamahl Mosley s’entêtent dans leurs mauvais choix, ce qui fait les affaires de BKN qui fait la course en tête, dans le sillage d’un Ben Simmons distributeur et d’un Cam Thomas complètement barré qui compte alors plus de points que de minutes passées sur le parquet.

Orlando, qui évolue déjà sans Paolo Banchero et les frères Wagner, à l’infirmerie depuis et/ou pour longtemps, devaient aussi faire sans Anthony Black, blessé au dos. Et les choses ne vont pas s’arranger pour les floridiens puisque Jalen Suggs doit à son tour déclarer forfait pour le reste du match après s’être fait une entorse au poignet. Pendant ce temps, les Nets, privés pourtant de Dorian Finney-Smith, transféré aux Lakers quelques heures plus tôt, continuent de dérouler et repart aux vestiaires avec 18 points d’avance (61 – 43).

Sauf qu’après la mi-temps, c’est au tour de Brooklyn de connaître un coup dur puisque c’est Cam Johnson qui sera contraint de sortir pour le reste du match à cause de sa hanche. Pour autant, l’équipe continue sa marche en avant et contrôle comme il se doit les quelques sursauts d’orgueils des floridiens, qui commencent à se frustrer, à s’agacer et récoltent des fautes techniques. Kentavious Caldwell-Pope, puis le coach Jamahl Mosley envoient les Nets, qui n’en demandaient pas tant, sur la ligne de réparation.

On commence à se dire que la messe est dite lorsque Jalen Wilson commence à prendre feu façon Stephen Curry 2015 derrière l’arc. Trois tirs primés consécutifs qui font ficelle et qui mettent à mal les ambitions du Magic. Mais ce Magic est une équipe de charognards qui ne lâche jamais rien. Tristan Da Silva, puis Caleb Houstan, lui répondent, c’est de ces deux joueurs que vient le salut. Le rookie Germano-Brésilien marque le panier et obtient une faute discutable, puis le Canadien égalise d’un tir primé qui ne touche pas le moindre arceau.

Grâce à sa défense, le Magic récupère une nouvelle possession, mais à cause de son attaque, il craque sur l’action suivante. Toutefois, un nouveau coup de sifflet aléatoire est à déplorer, cette fois c’est Wilson qui commet une faute sur Goga Bitadze, l’un des autres héros côté Orlando avec 19 points, 11 rebonds et 5 passes. Le pivot Georgien ne met qu’un lancer sur deux, ce qui laisse son équipe à portée de tir. Cam Thomas loupe son tir mais Jalen Wilson se bat pour aller au rebond, une faute encore une fois peu évidente est sifflée contre Kentavious Caldwell-Pope et envoie le joueur des Nets aux lancers, Wilson ne tremble pas, 2/2 et temps-mort Orlando.

Tristan Da Silva effectue la remise en jeu pour Cole Anthony. Tout le monde pense alors que le meneur, qui est à 2/10 aux tirs à ce moment là, va tout faire pour retrouver son rookie, chaud comme la braise et auteur de 13 de ses 21 points dans l’ultime période. Mais que nenni, ce serait bien mal connaître le fils de Greg. Ni une ni deux, il file vers le panier et envoie un floater qui fait mouche !

Le Magic est devant, 102-101 et les Nets prennent temps-mort, le dernier shoot de Cam Thomas ne tombe pas dedans et c’est le choke pour les Nets, qui n’ont inscrit que 4 points dans les 7 dernières minutes et qui a pris un 34-18 dans l’ultime période. Après avoir remonté 25 points face à Miami puis 15 face à Boston, Orlando s’offre une nouvelle victoire de bandits et vient d’effacer un déficit de 18 points ! Cette équipe n’abandonne JAMAIS ! PLAY THE SONG !

