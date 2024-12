Six matchs ce soir, avec un duel franco-français pour terminer le menu. On vous présente tout ça !

Le programme NBA de ce soir :

21h30 : Magic – Nets

0h : Raptors – Hawks

0h : Celtics – Pacers

1h : Thunder – Grizzlies

1h : Rockets – Heat

2h : Wolves – Spurs

Victor Wembanyama vs Rudy Gobert

Les deux meilleurs défenseurs de la Ligue en 2023-24 s’affrontent de nouveau ce soir, dans un duel qui culminera à 4m41 de haut. Victor Wembanyama est dans la forme de sa vie et c’est flippant, Rudy Gobert est pas mal non plus, et pour ne rien gâcher ce match entre les Wolves et les Spurs est aujourd’hui un choc avec les Playoffs en ligne de mire. Immanquable !

Mais aussi

Le Magic face aux Nets, à 21h30, ça se tente !

Atlanta aura l’objectif de conforter sa place dans le Top 6 de l’Est

Les Celtics à la maison face aux Pacers

Les Grizzlies tenteront de faire tomber le leader OKC dans sa chaumière

Les Rockets en favoris face au Heat

Les Français en lice ce soir :

Zaccharie Risacher en visite à Toronto

Ousmane Dieng pour reprendre encore un peu de rythme ?

Sidy Cissoko tentera d’enchainer, plutôt en G League

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici