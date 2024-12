40 ans demain pour LeBron James, et vous devriez donc, fort logiquement, voir passer des dizaines et des dizaines d’articles, infographies et autres déclarations d’amour pour celui qui est encore tout proche du top de sa forme malgré son relatif grand âge. Notre proposition ci-dessous ? Rassurer les nostalgiques, faire sourire les mélancoliques, en leur/vous rappelant que s’il existe encore un débat pour le statut officieux de GOAT (meilleur joueur de l’histoire), c’est aussi car Michael Jordan était là avant LeBron James.

Voici, messieurs dames, une goutte de Michael dans l’océan LeBronesque de ce mois de décembre 2024.

Accident de hache et kérosène

Lorsqu’il avait 5 ans, Michael Jordan a failli perdre son gros orteil à cause d’un accident survenu pendant qu’il coupait du bois avec une hache, et tout ça sans chaussures. Heureusement, son voisin était là pour mettre du… kérosène sur la blessure, afin de la rendre moins douloureuse. Déjà tellement différent.

La météo

Étant jeune, Michael Jordan a étudié la géographie culturelle et aurait pu finir à la météo. His Airness qui t’annonce la température extérieure à Châteauroux, imagine la douceur.

Les surnoms

Air Jordan ou His Airness, terriblement simple mais terriblement fort. Autre chose que le “King”, ce surnom que tu donnes à tout le monde dès que t’as bu trois verres de vin.

Le 23

Parce que ce numéro était iconique bien avant que LeBron ne décide de le porter. Puis de passer au 6. Puis de reprendre le 23. Faudrait savoir.

The Shot avec North Carolina

Le premier de ses shoots légendaires, alors que Michael est âgé de 19 ans. Titre universitaire dans la popoche et déjà un premier “The Shot”.

Les Jeux olympiques de 1984

Premiers Jeux olympiques alors qu’il n’a pas encore posé un pied en NBA. A l’époque c’est une habitude pour les Américains, mais lui n’est clairement pas là uniquement pour perpétuer une tradition. 17 pions par match, au même âge LeBron James sombrait aux Jeux d’Athènes.

Dieu déguisé en Michael Jordan

63 points à 22/41 aux tirs et 19/21 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes, 3 interceptions et 2 contres. Premier tour des Playoffs 1986, défaite face aux invincibles Celtics, mais ce soir-là Larry Bird himself a sa façon bien à lui de décrire le phénomène :

“C’était Dieu déguisé en Michael Jordan”

Le Slam Dunk Contest

Victorieux du Slam Dunk Contest en 1987, victorieux du Slam Dunk Contest en 1988. Devinez qui n’a jamais voulu participer à ce concours ?

The Shot face aux Cavs

Sept ans après The Shot et neuf ans avant The Shot, voici The Shot. Faut suivre. Nous sommes en Playoffs face aux Cavs de LeBron James et Michael Jordan ferme la série avec un tir en suspension dont il a le secret. Sur les images Craig Ehlo symbolise la détresse des défenseurs de MJ, au sol devant la virtuosité du meilleur joueur de la planète.

The Jordan Rules

Peut-être bien l’info la plus sous-cotée de l’histoire de la NBA entre la fin des années 80 et le tout début des années 90. La stratégie des Pistons durant ces quelques saisons de rivalité avec les Bulls ? Savater Michael Jordan. Le mettre au sol. Le frapper, l’étrangler, lui faire mal. Faut se rendre compte hein.

Le match à 69 pions

Mars 1990, 69 points, 18 rebonds et 6 passes. Le record de pions de Michael. Face à qui ? Face aux Cavs évidemment. Il est face aux Bulls le record de LeBron ? Bah non.

Le changement de main

1991, Game 2 des Finales NBA face aux Lakers. Michael Jordan se présente dans les airs face à AC Green et Sam Perkins, démarre son move main droite et le termine main gauche après avoir passé quelque chose comme un quart d’heure dans les airs. Le hand switch est né, un move iconique de plus dans l’escarcelle de Jojo.

Le Shrug Game

Six paniers à 3-points de suite rentrés, dans un match de Finales NBA, encore. La victime c’est Portland, le geste de MJ entre dans l’histoire, et ce match pour toujours devient le “Shrug Game”, terriblement stylé, un peu plus que la fois où LeBron a “perdu son bandeau”.

Barcelone

Dans la catégorie des surnoms all-time ? Donnez-moi la Dream Team de 1992 lors des Jeux olympiques de Barcelone. Et à votre avis, qui était la plus grande star de la plus grande équipe de basket de tous les temps ?

Le hang time

Julius Erving est l’idole de Michael, Julius Erving a plus ou moins inventé le concept de hang time (temps de suspension dans les airs) mais c’est bel et bien Michael Jordan qui a popularisé le fait de rester trois plombes en l’air à chaque bond. Les Américains en ont même fait un jeu vidéo.

La langue pendue

Il est connu pour ça, et c’est terriblement stylé. Rien que ça machouille un chewing-gum et que ça tire la langue quand il est dans les airs, c’est quand même autre chose que de triturer sans arrêt son protège-dents. Et c’est moins sale au passage.

Les cigares dans le vestiaire

Michael Jordan pouvait se craquer un cigare en postgame dans le vestiaire que ça ne choquait personne. Vous connaissez un bail qui sent moins la testostérone vous ? Nous non plus. Même si ça pue.

Les sneakers

Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 6, Jordan 7, Jordan 8, Jordan 9, Jordan 10, Jordan 11, Jordan 12, Jordan 13, Jordan 14, Jordan 15, Jordan 16, Jordan 17, Jordan 18, Jordan 19, Jordan 20, Jordan 21, Jordan 22, Jordan 23, Jordan 28, Jordan 29, Jordan 30, Jordan 31, Jordan 32, Jordan 33, Jordan 34, Jordan 35, Jordan 36, Jordan 37. Et vous, vous avez la(es)quelle(s) ?

Les posters sur Dikembe, Zo ou Patoche

Si la marque de fabrique de LeBron James est de jeter de la craie en l’air avant les matchs, celle de Michael Jordan était de postériser des mecs de 2m15 et 115 kilos. Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning ou Patrick Ewing sont parmi les victimes les plus connues de MJ, mais ces victimes se comptent par dizaines.

Le baseball

Quand Michael Jordan a pris sa première retraite, il s’est mis au baseball. Et même s’il n’a pas performé loin de là, le gant, la casquette, la batte, le pantalon blanc… c’est terriblement stylé. On se rappelle d’ailleurs que Florent Manaudou s’était essayé au handball et que Teddy Riner avait signé au RC Toulon sauf que c’était un poisson d’avril. Non, définitivement, MJ c’est un autre level.

I’m back

Les circonstances de la pause restent suspectes pour certains (besoin de se recentrer après l’assassinat de son père ou… mise au ban de la NBA pour des histoires de pari), mais avouez simplement que le fait d’être le meilleur joueur du monde et de gagner trois bagues, d’arrêter de jouer pendant 18 mois avant de redevenir le meilleur joueur du monde et de regagner trois bagues… peut mettre un terme à toute sorte de débat. La story est tout simplement monstrueuse, et le “I’m back” de 1995 est autrement plus légendairee que “The Decision”.

Un triple-double au All-Star Game, à l’époque où ça défendait

Si plus personne ne comprend que dalle au All-Star Game, entre les 211-186 et les formules de plus en plus alambiquées, Michael Jordan restera à jamais celui qui a réussi à poser un triple-double dans le match des étoiles. Il l’a fait en 1997, à une époque où personne ne voulait perdre ce genre de match, un détail qui donne quand même beaucoup de crédit à cette perf, beaucoup plus en tout cas que n’importe quelle perf réalisée à notre époque. A deux doigts de lâcher notre plus beau “c’était mieux avant”.

Space Jam

Il n’y a qu’un seul Space Jam. Cordialement.

Le Flu Game

Shrug Game, Hang Time, The Shot, Dream Team, Flu Game. Toi aussi apprends les expressions du basket avec Michael Jordan, et sachez que le Flu Game représente un match de Finales NBA lors duquel MJ a scoré 38 pions tout en ayant le même chiffre en température suite à un – parait-il – empoisonnement à la pizza maléfique. Ça ne s’invente pas.

Nulle part ailleurs

De passage à Paris pour l’Open McDonald’s, Michael Jordan personnifie le mythe de la superstar. Plus encore qu’un chef d’état son emploi du temps est timé à la seconde et son passage dans l’émission culte de Canal “Nulle Part Ailleurs” devant des animateurs et un public se prosternant devant lui est le symbole de son roadtrip français. Inoubliable.

The Shot face au Jazz

45 points pour son dernier match avec les Bulls, celui de son sixième titre en six Finales. Puis ce shoot sur la tête de Bryon Russell, évidemment iconique. Trois The Shot valent mieux qu’un The Block, c’est mathématique.

Six finales, six bagues

Doit-on vraiment sortir le ratio de celui censé le challenger ?

Six MVP des Finales

Voir ligne ci-dessus.

Invincible

Entre 1991 et 1998, Michael Jordan et les Bulls n’ont jamais perdu trois matchs de suite. Imagine t’es fan des Wizards en 2024 et tu lis ça.

Meilleur scoreur

Michael Jordan possède dix titres de meilleur scoreur de la Ligue. Savez-vous combien LeBron James en a gagné ? Indice : 2008.

Meilleur défenseur

Meilleur défenseur de l’année en 1988, neuf NBA All-Defensive First Team, trois fois meilleur intercepteur de NBA et meilleure moyenne au contre pour un arrière dans l’histoire (0,9). Plutôt pas mal si on oppose tout ça à un mec qui a fait un beau contre en 2016.

Bill Wennington et Luc Longley

Michael Jordan a offert trois bagues à Luc Longley, trois bagues à Bill Wennington et on peut étendre la liste à une bonne dizaine de joueurs comme Bill et Luc, des joueurs qu’on qualifiera d’un peu rustres, même si Luc Longley, allez, avait une “petite papatte”. A côté d’eux en tout cas, on vous jure que Zydrunas Ilgauskas et Timofey Mozgov c’est Hakeem et Shaq, suivez nos regards.

La statue

Depuis 1994 et sa première retraite, la statue de Michael orne l’entrée de la mythique salle des Bulls. Une statue en bronze de 3m70 de haut posée sur un socle d’1m50, devenue très vite un véritable monument faisant office de lieu de pèlerinage à Chicago. Quand on voit la tronche de la statue de Dwyane Wade, on se dit que les artistes de l’époque… n’ont rien à envier aux artistes 2.0. et on a quand même super hâte de découvrir la première statue de LeBron pour voir à quel point elle dégagera moins de fame que celle de Jojo.

Dennis Rodman

Michael Jordan a permis entre autres gens à Dennis Rodman de ne pas prendre de prison ferme durant sa carrière et, ça, c’est un véritable exploit.

Maillot retiré

Kobe Bryant a vu son maillot retiré par les Mavs, et Bill Russell par les 30 franchises de la Ligue. Savez-vous quel est cet autre joueur qui a l’honneur d’avoir son maillot retiré dans une franchise dans laquelle il n’a jamais joué ? Indice : c’est à Miami.

43 pions à 40 ans

Le 21 février 2003, Michael a collé 43 pions sur la défense des Nets, accessoirement futurs finalistes NBA et grosse défense de la Ligue, à une époque où les matchs en 90 points étaient légion. Bon, possible que ce diablo de LeBron nous mette MJ dans le rétro, mais à l’heure de ces lignes c’est bel et bien le vieux qui l’emporte encore sur le jeune.

Le Jordan Meme

Michael Jordan en larmes, c’est l’un des memes les plus connus d’Internet, et vous l’avez forcément déjà vu quelque part. Mais d’où vient-il ? Il a pour origine la cérémonie d’intronisation de Jordan au Hall of Fame, en 2009. Durant son discours, MJ a effectivement lâché quelques larmes et le photographe du New York Times Stephan Olvera a immortalisé l’instant. Trois ans plus tard, la photo a été utilisée pour la première fois en tant que meme avec l’inscription “Pourquoi j’ai acheté les Bobcats ?”, la franchise de Jojo qui restait alors sur la pire saison de l’histoire de la NBA (7 victoires – 59 défaites). C’est la naissance du “Crying Jordan”, qui deviendra véritablement viral aux alentours de 2015-16.

La Médaille présidentielle de la liberté

En 2016, Michael Jordan a reçu la Médaille présidentielle de la Liberté – la plus haute décoration civile des États-Unis – de la part du président américain Barack Obama.

Déjà proprio

Si LeBron James a de grandes chances de devenir dans quelques années le proprio d’une franchise (à Las Vegas ?), sachez que Michael ne l’a pas attendu pour le faire. Il avait 47 ans lorsqu’il est devenu propriétaire des Charlotte Hornets, et si on ne parlera pas ici de ses réussites à la tête de cette franchise (cqfd), on peut donc dire que LeBron a sept ans pour en faire de même.

The Last Dance

LeBron James serait-il capable de produire et réaliser lui-même l’un des plus gros bangers audiovisuels de l’histoire en matière de NBA, 100% auto-centré et oubliant volontairement une partie de cette histoire afin de se donner le plus beau rôle ? Hum. Joker.

L’adieu à Kobe

Lors de la cérémonie d’adieu à Kobe Bryant en février 2020, LeBron James était présent mais a plutôt brillé par son absence, par humilité probablement. Michael Jordan, lui, a réussi à nous faire rire avec son vieux costard mal taillé et une blague sur le Jordan Meme. Et de nous avoir fait rire ce jour-là, comment dire… merci Monsieur.

Le Trashtalking

Comment ne pas finir par cela. Michael Jordan est le plus grand trashtalkeur de tous les temps, et s’il ne l’est pas il est au moins sur le podium. Etre aussi fort tout en le faisant savoir au quotidien et souvent d’une manière si irrespectueuse qu’elle en impose… le respect, c’était ça aussi, la force de Michael Jordan. Un homme qui instaurait la terreur de par sa présence mais aussi par ses mots, capables de faire mouche comme des balles. TrashTalk valide le trashtalking, TrashTalk valide Michael Jordan… même si ça ne répond pas vraiment à la question du GOAT et ceci est notre conclusion.