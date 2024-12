40 ans demain pour LeBron James, et vous devriez donc, fort logiquement, voir passer des dizaines et des dizaines d’articles, infographies et autres déclarations d’amour pour celui qui est encore tout proche du top de sa forme malgré son relatif grand âge. Notre proposition ci-dessous ? Faire pleurer les nostalgiques, faire sourire la génération 2000, en leur/vous rappelant que s’il existe encore un débat pour le statut officieux de GOAT (meilleur joueur de l’histoire), c’est surtout parce que certains mélancoliques ont regardé trois cassettes d’un certain Michael Jordan dans leurs enfances.

Voici, messieurs dames, un grand cru signé LeBron en opposition au Champomy Jordanien (pour des raisons de sécurité, l’adresse de l’auteur de cet article ne sera pas dévoilée).

A lire également : LeBron James a 40 ans demain, et voici les 40 raisons qui font qu’il est le deuxième meilleur joueur de l’histoire

Le Chosen One

Un surnom attribué dès sa plus tendre adolescence. Rien ne traduit plus la pression qui a été mise sur ses épaules dès son arrivée dans la Ligue, dans une ère où les réseaux sociaux ne pardonnent pas la moindre petite erreur. Si Michael Jordan avait été dans la même situation, il aurait sans doute eu plus de polémiques qu’AD Laurent.

Les surnoms

En parlant de surnoms, Air Jordan, His Airness, des petits noms qui peuvent aussi bien être donnés à un aspirateur ou à une ventoline. Pendant ce temps-là, Konbini fait des vidéos pour expliquer pourquoi “My Glorious King” n’est pas un motif de rupture.

Pas besoin d’université

C’est peut-être pour ça qu’il n’a jamais réussi à passer la première page d’un bouquin. N’empêche que pendant que Michael Jordan assistait encore aux boums de Caroline du Nord, LeBron James tabassait des adultes dans l’Ohio. Certains grandissent plus vite que d’autres …

La fidélité à ses potes

Ses amis du lycée, LeBron James leur rend régulièrement hommage. St Vincent – St Mary, c’est pour la vie. Pendant ce temps-là, Michael Jordan s’embrouille avec tous ses potes à commencer par Charles Barkley … à force de tout prendre personnellement …

Michael Jordan and Charles Barkley were best friends until Barkley criticized Jordan’s management of his NBA team. The friendship ended, and they haven’t spoken in years.

“He’s got my number,” said Barkley, who refuses to be the first to apologize. https://t.co/P0c8FDM0qh pic.twitter.com/PEiijrVATm

— 60 Minutes (@60Minutes) July 30, 2023

La fidélité à sa femme

On ne va pas commencer à comparer la vie amoureuse des deux hommes, mais si on le faisait…

Deux numéros mythiques > Un seul

LeBron James rejoindra bien assez vite Kobe Bryant dans la liste de ceux qui ont plusieurs numéros de maillots retirés en NBA. Allez demander aux Bulls de retirer le 45, vous verrez la tronche qu’ils risquent de tirer !

Finales NBA après quatre ans

Si LeBron James a perdu des Finales, c’est aussi parce qu’il s’y est rendu à 22 ans avec Zydrunas Ilgauskas comme meilleur coéquipier. Au même âge, MJ était septième de sa conférence sur onze, juste derrière les Bullets de Washington …

Trois médailles d’or olympiques

1984 + 1992 = 3976 ; 2008 + 2012 + 2024 = 6044 ; la domination est mathématique !

Fierté de sa région natale

À Cleveland, LeBron James est la légende. Celui qui a ramené un titre à une ville maudite, qui a fait les beaux jours de nombreux commerces et donné le sourire aux habitants. À Brooklyn, on ne sait même pas que Michael Jordan vient de là. Les rois de New York, ce sont Bernard King et Frank Sinatra.

La domination de la Conférence Est

LeBron James s’est rendu en Finales NBA huit fois consécutivement. Entre 2011 et 2018, il a fait de la Conférence Est son jardin. D”accord il a perdu beaucoup de ces séries pour le titre, mais au moins lui n’a jamais perdu contre Detroit ou Orlando.

Les dunks en contre-attaque

La puissance dégagée dans chaque tomar depuis plus de 20 ans est l’équivalent d’un litre de boisson énergisante. LeBron James est un taureau, peut devenir tout rouge, aller vite comme une voiture de course : le Max Verstappen de la NBA.

Meilleur Q.I basket

LeBron James connait tous le systèmes jamais dessinés dans l’histoire de la NBA. il en a fait un podcast avec JJ Redick avant que ce dernier (plus jeune que lui), ne devienne son entraîneur. Sur un parquet, le King voit tout, sent tout (comme le pote de Garnier), il est le joueur de basket-ball dans sa définition la plus pure.

Polyvalence ultime

Demandez lui d’être meneur de jeu, il terminera meilleur passeur de la Ligue. Demandez lui d’être pivot, il n’aura pas grand chose à envier à Magic Johnson. LeBron James sait tout faire sur un parquet et entouré de n’importe qui. Donnez lui J.R Smith et Iman Shumpert, ils les emmènera au titre !

L’Art de la Guerre

Dans son livre, Sun Tzu explique que “les vrais guerriers ne prennent pas de pause”. Nous, on a rien contre le baseball, mais ça fait bientôt 22 ans que LeBron James terrorise la Ligue à coup de 70 matchs pas an. Un cyborg n’a jamais besoin de batte en retraite.

30 years ago today, Michael Jordan hit his first Minor League homer.

Relive the legend’s time in baseball: https://t.co/MC2fFDAjUG pic.twitter.com/yipatnqT9E

— Minor League Baseball (@MiLB) July 31, 2024

La longévité

Et en plus de jouer depuis 22 ans, il joue très très bien depuis 22 ans. Sa ligne statistique est la même que lorsqu’il avait 20 piges. Son prime est largement plus long que celui du téléthon et ça, faut le faire !

L’espoir donné aux quarantenaires de la planète

Avant lui, l’exemple du quarantenaire en NBA, c’était Kevin Willis, qui tournait péniblement à 3,0 points de moyenne. Désormais, tout le monde sait que lorsqu’on est une force de la nature, avec une génétique parfaite, qui dépense plus d’un million de dollars par an pour son corps, on peut encore être un des meilleurs athlètes de la planète. C’est accessible à tout le monde quoi …

Ses fils sont meilleurs au basket-ball

LeBron James a joué tellement longtemps au panier-ballon que son fils est désormais son coéquipier et que son deuxième enfant pourrait bien arriver dans la Ligue avant sa retraite. Quand on vous dit que c’est la carrière parfaite.

Ses fils ne séduisent pas la femme d’un coéquipier de papa

Pendant ce temps-là, les enfants de Michael Jordan font la une de la presse people parce qu’ils ont volé leur chérie à l’ancien meilleur ami de papa. Un meilleur ami qui ne peut plus le voir en peinture. Larsa Pippen > Wanda Icardi !

La maîtrise de son amour du vin

On ne dit pas qu’on doute de la capacité de Michael Jordan à gérer ses addictions, on dit simplement que lorsque LeBron James parle avec enthousiasme d’un pinot noir, on est pas inquiets.

Meilleur gestionnaire au casino

On ne dit pas qu’on doute de la capacité de Michael Jordan à gérer ses addictions, on dit simplement que lorsque LeBron James parle de se rendre à Las Vegas, on est pas inquiets.

Meilleur scoreur de l’histoire

“LeBron James n’est pas un scoreur”, oui ce n’est peut être pas son arme principale, mais c’est quand même celui qui a marqué le plus de points dans l’histoire de la saison régulière comme des Playoffs. Et si ce n’est pas son arme principale, ça rend la performance encore plus impressionnante.

Top 5 des meilleurs passeurs

LeBron James n’a été meneur de jeu qu’une saison dans sa carrière, et il a terminé meilleur passeur de la Ligue. Il risque de terminer sa carrière sur le podium des plus prolifiques de l’histoire. Le deuxième joueur le mieux classé dans cette liste qui ne soit pas un meneur de jeu, c’est Kobe Bryant, il est 34e … On ne sait même plus quoi vous dire.

Tous les records en Playoffs

Pour trouver un record en Playoffs qui n’appartient pas à LeBron James, il faut se lever de bonne heure. Avec 10 runs jusqu’en Finales NBA en carrière, le King a eu l’occasion de réaliser bon nombre de chiffres qui ne seront très probablement jamais battus. Les mois d’avril à juin en NBA appartiennent à l’enfant d’Akron.

LeBronto

Parler de LeBron James en Playoffs sans parler du fait qu’il ait transformé la salle des Raptors en sa salle de bain personnelle pendant dix ans est impossible. Chaque année, jusqu’à son départ à l’Ouest les Canadiens se sont heurtés au même homme qui leur a littéralement tout fait. Il est le boss de fin de Jurassik Park … il n’a jamais été battu.

51-8-8 en Finales

En 2018, après avoir (encore) sali Toronto, LeBron James s’est rendu en Finales et dans le Game 1, il a réalisé une des plus belles performances de l’histoire des Finales NBA. Une masterclass gâchée par l’action la plus Gérard de l’histoire de J.R Smith. Et après ça vous vous demandez pourquoi il a perdu des séries pour le titre …

Le leader rêvé

Pendant que Michael Jordan se prend pour Sasha Baron Cohen dans The Dictator, LeBron James est un leader inspirant, cherchant à faire progresser ses coéquipiers sans les humilier. Si vous préférez le style de gestion de MJ, on vous dirait bien de ne jamais devenir chefs. Si vous l’êtes déjà, engagez un psychothérapeute dans l’entreprise pour limiter les dégâts.

2016

Il y a peu, Bastien et Alex ont élu cette bague, la plus belle de tous les temps. Le scénario autour de son retour est un compte de fée et sa victoire en Finales contre la meilleure équipe de l’histoire de la saison régulière en étant mené 3-1 ne fait que rajouter un champ de cerisier sur l’immense gâteau. Cleveland, THIS IS FOR YOU.

Blocked by James

Au cours de ces Finales 2016, y a eu une action pas tout mal, qui est désormais reprise par chaque fan de basket-ball lorsqu’il dévie une boulette de papier de sa trajectoire. Le play le plus important et impressionnant de sa carrière !

LeBron’s historic block in Game 7 never gets old 🔥 pic.twitter.com/o7hEUmjy0K

— Ballislife.com (@Ballislife) March 26, 2020

Bague avec toutes ses équipes

En remportant le titre à Cleveland après ses deux succès à Miami, LeBron James a passé la pommade sur les blessures passées. Il a rectifié toutes les erreurs commises. Quelques années plus tard, il a également réussi à ramener une bague aux Los Angeles Lakers. Allez demander aux Wizards si Michael Jordan a accrocher une bannière dans la capitale …

I Promise School

S’il n’a pas été à l’université, c’est parce que LeBron James, l’éducation, il préfère l’offrir. Le Roi a ouvert son école publique pour les enfants défavorisés de Cleveland il y a maintenant six ans. Une initiative quand même plus honorable que beaucoup d’investissements faits par un dégarni de l’Illinois.

L’In Season Tournament

Est-ce que Michael Jordan l’a dans son palmarès ? Non … et bah voilà.

Danse avec Shaq > The Last Dance

Plutôt que d’avoir la même idée de titre qu’Indila et Kyo, LeBron James s’est contenté de faire le show en dansant avec un des joueurs les plus divertissants de la Grande Ligue. Le seul lien que Michael Jordan a avec cet art du corps, c’est qu’il envoie valser ses anciens coéquipiers.

Shaq’s full dance battle vs LeBron & Dwight Howard pic.twitter.com/iuvvvZnPZf

— Ballislife.com (@Ballislife) March 6, 2020

Gagner un titre pendant le confinement > dézinguer tous ses coéquipiers dans une série

Et pendant que His Airness était occupé à cracher sur tout le monde, LeBron James se préparait à rendre le plus beau des hommages à Kobe Bryant, le tout depuis une bulle à Orlando. Les vainqueurs l’écrivent, les vaincus racontent l’histoire.

Personne n’arrive à le recopier

En parlant du Mamba, ce génie a réussi a se rapprocher du jeu et du palmarès de Michael Jordan. Un élève qui est parfois passé maitre. Alors que LeBron James, personne ne joue comme lui, peut-être parce que c’est beaucoup plus difficile à imiter …

40k points

Et avec son propre style, LeBron James a été chercher une toute nouvelle marque. Dépasser Kareem Abdul-Jabbar, ça ne lui suffisait pas, le nombre 40 l’attirait trop, et ce bien avant son quarantième anniversaire. Exploit absolument légendaire.

⭐️ LEBRON – 40 000 POINTS ⭐️

LeBron devient le 1er joueur de tous les temps à atteindre la barre des 40 000 POINTS en NBA 👏👏👏

GREATNESS !! 👑👑👑 pic.twitter.com/SFbWe6oNgt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2024

21 (bientôt) All-Star Games

Mis à part lors de sa première saison, l’enfant d’Akron a toujours été All-Star. Une régularité au plus haut niveau qui n’a jamais été effleurée. Un nombre hallucinant de participations qui traduit mieux que toutes les autres statistiques sa longévité et sa domination. Comment ne pas être le GOAT après tant d’années de règne ?

Respecté de ses propriétaires

Jeanie Buss a répété maintes et maintes fois son amour pour LeBron James pendant que le récit fait par Michael Jordan de Jerry Krause lui a valu un hommage honteusement raté à Chicago. Il y a ceux qui inspirent le respect et ceux qui le font perdre.

Déjà un meilleur proprio

Et lorsque Michael Jordan a pris les rênes d’une franchise, il a enchaîné les décisions catastrophiques. Alors quand LeBron James créera son équipe à Las Vegas (car ça arrivera), il lui suffira d’un trade au hasard les yeux bandés pour faire mieux dans ce rôle que son prédécesseur à Charlotte.

JO 2024

Cet été, si le King a participé à nous briser le coeur, il a surtout été élu MVP de la compétition … à 39 ans. En 1992, MJ alors dans son prime n’était même pas le meilleur joueur de son équipe. La campagne estivale de LeBron James rentre directement parmi ses plus grands accomplissement.

Nicolas Meichel a écrit un livre sur ce monsieur

Le meilleur argument pour la fin … et si vous voulez vous le procurer : c’est ici !