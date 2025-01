EuroLeague – sondage des GM : Théo Maledon, Nadir Hifi et le Paris Basketball marquent les esprits

Dévoilé ce midi, le sondage des directeurs sportifs des clubs d’EuroLeague met particulièrement en avant les joueurs et clubs français. Théo Maledon, Nadir Hifi, Paris, Monaco… On fait le point, une baguette à la main.

Comme en NBA, l’EuroLeague a questionné l’ensemble des décisionnaires sportifs des clubs prenant part à la compétition durant les vacances de Noël. Les retours ont été rendus publics, avec de nombreuses questions ayant pour réponse des joueurs tricolores. De quoi renforcer un peu plus la place de l’Hexagone dans le basket européen.

𝟮𝟬𝟮𝟰-𝟮𝟱 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗚𝗠𝘀 𝗠𝗜𝗗-𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗬👀

We’ve asked some important questions to our clubs’ GMs once again this season…

Here are their answers 👇 pic.twitter.com/F504pdasVa

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2025

Théo Maledon et Matthias Lessort comme meilleures recrues potentielles, Nadir Hifi comme révélation, Paris au même titre en tant qu’équipe… et même s’il n’est pas Français, T.J. Shorts nommé dans à peu près toutes les catégories. On vous laisse découvrir ça en détail, ça vaut le détour !