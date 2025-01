Source : Montage TrashTalk via NBA League Pass

Une nouvelle édition des plus grosses actions en NBA, version gag. Shaq’ et son célèbre Shaqtin a Fool nous ont préparé un petit florilège, avec l’ami Draymond Green en 1. Parce que le pépère ne gâche jamais une opportunité de faire du catch sur les parquets. Allez, on visionne.