NBA – programme du soir : Victor Wembanyama défie Giannis Antetokounmpo

Huit matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA et le menu est alléchant avec un duel entre deux équipes invincibles pour ouvrir la soirée et un choc de titans opposant Victor Wembanyama à Giannis Antetokounmpo pour la finir.

Le programme NBA de ce soir

1h : Philadelphia 76ers – Washington Wizards

1h : Indiana Pacers – Chicago Bulls

1h : Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

1h30 : Brooklyn Nets – Detroit Pistons

1h30 : New York Knicks – Toronto Raptors

2h : New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers

3h : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers

3h30 : San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks

En entrée : Cavaliers vs Thunder

L’entrée de ce soir va être copieuse et risque bien d’empiéter sur le reste du repas, mais l’affiche est immanquable. À 1h, les Cavaliers reçoivent le Thunder pour un duel aussi historique qu’il est alléchant.

D’un côté, OKC est sur une série de 15 succès consécutifs tandis que de l’autre, les Cavs en ont empilé 10. Ces deux-là sont invincibles depuis des semaines et ne comptent pas perdre ce soir.

Alors laquelle des deux franchises dira adieu à sa série de victoires ? La réponse cette nuit !

En plat principal : Nuggets vs Clippers

Parfois, il y a des repas où le plat principal n’est pas ce qui nous intéresse le plus et c’est le cas pour cette nuit de NBA. Alors entre l’entrée et le dessert, on a un petit Nuggets – Clippers qui est venu s’installer ici histoire de nous occuper un peu.

L’occasion de voir le duo James Harden – Kawhi Leonard sur les parquets face à des Nuggets qui alternent entre le bon et le moins bon.

Par exemple, la nuit dernière, sans Nikola Jokic, ils ont perdu face aux Celtics, mais ils n’ont pas démérité. La présence du candidat et favori pour certains au MVP est encore incertaine au moment où ces lignes sont écrites. Officiellement, il est malade, mais les plus sceptiques diront qu’il a peur du terrifiant Ivica Zubac.

En dessert : Victor Wembanyama vs Giannis Antetokounmpo

Si vous avez un peu de place pour le dessert, voici un joli duel bien sympathique entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo. Après les deux gros matchs face à Nikola Jokic, Wemby s’attaque à une nouvelle montagne à savoir le Greek Freak.

Est-ce que l’Alien pourra aussi dominer le Monstre venu d’Athènes. La réponse à partir de 3h30.