Rencontre immanquable cette nuit à 1h du matin entre les Cavaliers et le Thunder. Cleveland n’a perdu aucune de ses 10 dernières rencontres tandis qu’OKC est sur une série de 15 victoires consécutives.

Duel au sommet de la NBA entre les deux équipes qui occupent la tête des conférence Ouest et Est. D’un côté le Thunder du candidat au MVP Shai Gilgeous-Alexander et du poison / cauchemar de tous les attaquants en NBA nommé Luguentz Dort. De l’autre, les Cavaliers emmenés par les Quatre Fantastiques Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen.

Pour aller plus loin, on a la meilleure défense en la personne d’OKC face à la meilleure attaque de NBA représentée par les Cavaliers. Une opposition parfaite de style en perspective.

Outre le banger qui s’annonce, c’est un match qui s’inscrit (déjà) dans les livres d’Histoire. Voici quelques faits qui font de cette rencontre un événement historique.

C’est la première fois de l’Histoire que deux équipes avec une série en cours de plus de 10 victoires consécutives s’affrontent.

Cleveland a un pourcentage de victoires de 88% et OKC de 85%. Jamais deux équipes avec un pourcentage aussi élevé ne s’étaient affrontées.

Les Cavs n’ont pas encore perdu un match face à une équipe de l’Ouest cette saison (10-0). À l’inverse, les chiens de garde l’Oklahoma n’ont perdu aucun match face à une équipe de l’Est (11-0). C’est la première fois que deux équipes avec une telle série croisent le fer.

Cavaliers et Thunder sont bien partis pour envoyer une saison qu’on n’oubliera jamais. Avec un écart moyen de 11,8 points pour les Cavs et de 12,1 pour OKC, les deux franchises sont en route pour squatter le top 5 des plus grands différentiels de l’histoire de la NBA.

Alors pour voir si Shai Gilgeous-Alexander va plier un classique sur la défense des Cavaliers ou si l’attaque de feu va enfin réussir à faire tomber l’incroyable verrou défensif du Thunder, soyez bien réveillés à 1h du matin.

