Toujours sans la moindre minute cette saison, Jarred Vanderbilt pourrait en avoir fini avec sa rééducation dans les prochaines semaines puisqu’il vient de commencer les 5 contre 5 avec les entraîneurs de Los Angeles.

Que le chemin de croix est long pour Jarred Vanderbilt ! Opéré des deux pieds l’été dernier, l’ailier-fort a d’abord visé un retour pour le début de saison. Sauf qu’on est début 2025 et toujours pas la moindre trace de JV sous un maillot angelino, et pour cause !

Début décembre, on apprenait que Jarred Vanderbilt n’était pas encore apte à revenir à cause de l’écoulement de fluide dans son genou.

Bonne nouvelle pour démarrer l’année, le retour du Laker approcherait. Dave McMenamin d’ESPN révèle que le joueur de Los Angeles a débuté les 5 contre 5 avec les entraîneurs Angelinos. Si cette information montre que le processus de retour de JV se déroule (enfin) pour le mieux, son retour n’est pas prévu pour tout de suite.

Les Lakers ne veulent prendre aucun risque et vont être patients. À l’heure actuelle aucune date de retour n’a été communiquée et c’est plutôt une bonne chose puisqu’à chaque fois, le comeback de l’ailier-fort a été repoussé. Ici, aucun risque de décevoir à nouveau les fans.

Jarred Vanderbilt va devoir réussir les confrontations à l’entraînement et en G-League avant de pouvoir venir aider – à nouveau – LeBron James et compagnie à se faire une jungle dans la très compétitive conférence Ouest.

Source texte : RealGM