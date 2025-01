Deux gros cartons offensifs ont eu lieu hier soir en G-League et il y a un Français dans le lot. Cocorico ! Ousmane Dieng a mis 31 points pour permettre au OKC Blue de s’imposer face aux Rio Grande Vipers et de résister aux 49 points de Reed Sheppard.

La G-League, c’est le terrain d’Ousmane Dieng. L’an passé, il avait été élu MVP des Finales dans la victoire du OKC Blue. Depuis quelques jours, il est de retour dans sa maison et il n’a pas perdu de temps pour reprendre ses marques.

La nuit dernière, OKC et Ousame Dieng se déplaçaient dans le Texas pour affronter les Rio Grande Vipers d’un certain Reed Sheppard et le duel entre les deux joueurs fut exceptionnel.

D’un côté, on sait que le jeune rookie des Rockets peut avoir la main chaude assez facilement. Hier, son poignet était bouillant. Il plante 49 points à 17/33 au tir. Avec une telle performance, on pourrait penser que Reed Sheppard a offert la victoire à son équipe, mais que nenni.

En face, Ousmane Dieng était plutôt chaud également. Le Français inscrit 31 points (record en carrière) à 9/18 au tir pour permettre au Blue de s’imposer 130 à 125. Histoire de boucler une soirée déjà réussie, Ouss‘ a ajouté 8 rebonds et délivré 6 passes décisives.

Source texte : X / OKC Blue