NBA top 10 : Trae Young installe la clim au Jazz

Nouveau top 10 proposé par la NBA et la nuit dernière, on s’est régalé. Retour sur les plus grosses actions de la nuit.

Nikola Jovic s’est fait attraper par la patrouille Kyle Anderson. Et pour se faire choper par Slo-Mo, c’est bien qu’il montait au cercle à deux à l’heure.

Les Warriors ont certes encore perdu, mais Trayce Jackson-Davis a dunké sur Kel’el Ware, c’est déjà pas mal non ?

Kristaps Porzingis a dit non à Deandre Jordan, c’est bien la preuve que le temps fait son travail.

Amen Thompson a pris son envol et il est difficile d’arrêter une fusée une fois qu’elle est lancée.

Grosse soirée pour Nikola Jovic qui a eu le droit à un petit slow avec Stephen Curry. La chance.

Nick Smith Jr a mis Miles Bridges sur orbite depuis le milieu de terrain. Ce ne sera pas la seule action du milieu de terrain dans ce top 10, on préfère prévenir.

Si Deandre Jordan s’est raté, Michael Porter Jr lui parvient bien à mettre Kristaps Porzingis sous un poster.

Zion Williamson fête son retour avec un 360. Un plaisir pour les yeux et profitons parce que connaissant le joueur, ça risque de ne pas durer.

Dereck Lively a essayé d’arrêter le train LeBron James alors qu’il était lancé à pleine vitesse. Grossière erreur.

Trae Young. Est-ce qu’on a besoin d’en dire plus ? On ne pense pas