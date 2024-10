Les Lakers vont avoir besoin de tout leur effectif pour être un minimum compétitif dans la jungle de l’Ouest. Eh bien, bonne nouvelle ! Jarred Vanderbilt pourrait faire son grand retour pour le premier match de la saison.

On ne peut pas dire que les Lakers ont fait peau neuve cet été. Mis à part l’arrivée de JJ Redick sur le banc et la Draft de Bronny James – qui devrait lui aussi cirer le banc – les Angelinos n’ont enregistré aucune signature importante durant la période estivale.

Le mot d’ordre est simple : prendre les mêmes et recommencer pour espérer faire mieux.

Afin de joindre les actes aux paroles, la franchise violette et dorée devrait pouvoir compter sur le retour de Jarred Vanderbilt. En pleine convalescence, “Vando” pourrait pourtant disputer le premier match de la saison face aux Timberwolves, le 22 octobre prochain, comme l’a évoqué JJ Redick.

” Il [Jarred Vanderbilt] continue de suivre le protocole. Il n’a fait aucun travail avec contact ni aucun entraînement complet sans contact, mais nous continuons de viser le début de saison. Donc il reste du temps pour voir s’il sera disponible, mais pas de précipitation. Il continue simplement de travailler pour revenir en forme. ” – JJ Redick

Victime d’une double opération au pied cet été, la remise à niveau de Vando prend du temps. Il est totalement normal que les Angelinos ne prennent aucun risque avec un joueur qui pourrait leur faire le plus grand bien, s’il revient à 100%.

Avec le retour de JV, Los Angeles ajouterait un peu de profondeur à un frontcourt qui en a bien besoin. Cependant, le physique reste une grande interrogation quand on parle de Vanderbilt. Sur les deux dernières saisons, Vando n’a joué que 55 matchs, un nombre bien trop insuffisant pour peser sur les résultats de la bande à LeBron James. Espérons que cette fois-ci, l’intérieur sera plus fiable, lui qui a été prolongé en 2023 et qui ne répond pas (physiquement) aux attentes, pour le moment.

