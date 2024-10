Hall of Fame 2024, les meilleurs moments

Cette nuit, le Hall of Fame du basketball a honoré une nouvelle promotion, composée notamment de Vince Carter et Chauncey Billups. Retour sur une édition qui ne laisse pas indifférent au niveau émotionnel.

Le Hall of Fame, c’est toujours particulier. Un honneur réservé aux très, très grands joueurs. Des personnes aux parcours immenses, aux récompenses multiples. Il serait alors facile d’imaginer qu’une introduction dans cet endroit ne puisse être vu “que” comme une récompense de plus, un autre trophée sympa à poser sur la cheminée. Mais non. Le Hall of Fame, c’est un condensé d’émotions immenses, car il représente l’aboutissement non seulement d’une grande carrière, mais d’une grande carrière reconnue de tous.

Plusieurs légendes du jeu ont ainsi eu droit, cette nuit, à une entrée marquée au temple du basketball. À commencer par Vince Carter, introduit par Tracy McGrady et Julius Erving. Deux monstres.

Avec bien sûr une attention particulière pour T-Mac, son cousin.

“J’ai eu ce coup de fil de ma grand-mère, où j’ai entendu sa voix me dire : “Couz’, je vais faire en sorte que les Raptors te choisissent à la Draft. Et nous voilà ici aujourd’hui…”

De son côté, Chauncey Billups a lui pu compter sur ses coéquipiers de l’ère Detroit pour l’accompagner. Cela donne forcément des images marquantes.

Dick Barnett, double champion NBA avec les Knicks en 1970 et 1973, a lui aussi eu l’honneur d’entrer à Springfield.

À titre posthume, Jerry West et Walter Davis ont eux été honorés par plusieurs légendes de la balle orange : en pèle-mêle, Bob McAdoo, Magic Johnson, David Thompson, Kareem Abdul-Jabbar, Pau Gasol, Jerry Colangelo, Pat Riley, James Worthy, Jamaal Wilkes, Shaquille O’Neal. Une liste qui fait rêver.

Petite mention à Doug Collins, qui a eu droit aux honneurs de Michael Jordan en marge de son intronisation.

Côté WNBA, Seimone Augustus, Michele Timms et Harley Redin ont aussi fait leur entrée au Hall of Fame. Avec, comme pour ces messieurs, des images fortes, dont un poème d’Augustus dédié à sa ville Bâton-Rouge, en Louisiane. Magnifique.

