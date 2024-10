Les bizutages sont une tradition en NBA. Parfois c’est une simple chanson, parfois c’est une voiture remplie de pop-corns. Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher ont été plutôt épargnés avec respectivement une danse et un masque des Tortues Ninja. Les ambiances dans les deux vestiaires semblent être aux beau fixe.

“Qui aime bien châtie bien”, une expression souvent utilisée par des gens qui sont allés trop loin dans une vanne, mais parfois il y a tout de même du vrai et on ose croire que c’est le cas pour Tidjane Salaün et Zaccharie Risacher ces derniers jours.

Les deux français ont été défiés dans la bonne humeur par leurs coéquipiers lors d’entraînements ouverts au public et ont brillamment réussi leurs “missions” : le joueur des Hornets en dansant, celui des Hawks en se déguisant.

Tidjane Salaün a impressionné. Visiblement, l’ancien joueur de Cholet a passé plus de temps en grandissant à jouer à Just Dance qu’à FIFA ou Call Of Duty. Un enchaînement de “moves” maitrisés et validés par les autres frelons qui lui ont tous sauté dessus à la fin de sa performance.

Zaccharie Risacher a été moins soutenu dans un premier temps, envoyé seul en “scène” pour interpréter une chanson avec un masque de Tortues Ninja. Mais l’ailier a adopté la bonne attitude face à un bizutage : se donner à 100% pour faire rire tout le monde et tourner le ridicule en bon moment.

Alexandre Sarr n’est pas encore passé à la casserole, mais on se doute que Kyle Kuzma, Jordan Poole et les autres lui préparent un défi … aux oignons.

Source texte : Lauren Williams / Charlotte Hornets