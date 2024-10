Joel Embiid a déclaré lors du Media Day qu’il n’aurait pas de problème à être “load-managé” cette année et ça commence dès la pré-saison. Le pivot des Philadelphia Sixers n’en disputera pas une minute pour reposer son genou gauche.

Dans un match contre le Orlando Magic en avril dernier, Joel Embiid s’est fait mal au genou. Une douleur qui l’a suivi pendant tous les Playoffs 2024 et qui l’a empêché de mener très loin son équipe des Philadelphia Sixers. Pourtant, l’intérieur ne s’est pas reposé cet été pour le soigner, mais a décidé de prendre part aux Jeux Olympiques avec Team USA. Résultat, quelques mois plus tard, la gêne semble persister.

Le staff de la franchise de Pennsylvanie ne veut pas prendre de risques et a pris la décision “d’exclure” son franchise-player de la rotation lors de cette pré-saison ; “Jojo” n’en disputera pas la moindre minute.

Joel Embiid Ruled Out By Sixers For Preseason With Left Knee Management https://t.co/AfK1aiuvH8

— RealGM (@RealGM) October 13, 2024

Les débuts du trio composé par Joel Embiid – Tyrese Maxey et Paul George sont attendus avec beaucoup d’impatience, mais il y a beaucoup d’autres éléments qui rendent la préparation des Sixers très intéressante : l’intégration de l’ancien ailier des Clippers, de Guerschon Yabusele, les bonnes premières performances de Jared McCain, …

Il va falloir s’armer encore un peu de patience pour voir l’intérieur sur les parquets, mais la reprise de la saison régulière arrive vite et les performances XXL de Joel Embiid avec.

Source texte : RealGM