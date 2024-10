Comme d’hab, le costaud Nikola Jokic a tenu la baraque, et pour deux raisons. Primo, Devin Booker, Bradley Beal et Kevin Durant n’étaient pas en tenue face aux Nuggets cette nuit. Bonjour le spectacle. Deuxio, le triple MVP a posé un quasi triple-double sur la tronche des Suns dans le plus grand des calmes.

C’est marrant comme un Jokić qui préchauffe peut ressembler à un joueur lambda qui tape le meilleur match de son année. C’est vrai quoi, on est en encore pré-saison et le mec envoie déjà des triples-doubles pour s’amuser. Cette nuit, le Joker a une fois de plus fait la totale à la défense des Suns. 21 points, 14 rebonds et 9 passes décisive en 30 minutes. Le tout sans suer ne serait-ce qu’une seule goutte, bref, du classico pour Niko.

JOKIC & RUSS CONNECTION.

Le four, le moulin, Nikola Jokić, vous avez compris où on veut en venir : comme d’hab, le pivot était partout. Allez, ce qu’on retiendra surtout de cette soirée, c’est d’abord ce gros alley-oop bien senti pour Russell Westbrook. Une connexion MVP x MVP qui fait franchement plaisir. Et puis comment ne pas parler de ce spin move avant d’aller au dunk. Les chevilles de Mason Plumlee s’en souviennent encore, ses fesses aussi probablement. Bref, Jokić est en pré-saison, Jokić se marre, mais Jokić reste quand même le plus fort.

Nikola Jokic with a brilliant #NBAPreseason outing posting a near triple-double!

