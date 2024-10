Si l’attention autour de ce match entre Knicks et Timberwolves était principalement centrée sur les retrouvailles entre Karl-Anthony Towns, Donte DiVincenzo et leurs anciens copains, il y en a un qui s’est (encore) fait remarquer. Son nom ? Anthony Edwards. Pourquoi ? 31 points en 27 minutes. Est-ce que c’est bon pour vous ?

Dans la vie, il y a certaines questions que l’on peut appeler des questions bêtes. Parmi elles, la proposition suivante peut faire office de bon exemple pour illustrer le propos : Anthony Edwards est-il prêt pour la saison à venir ? Allez, tous en chœur, “ouuiii” ! Pour les sceptiques, s’il en reste, visez plutôt ce qu’a posé Ant cette nuit face aux Knicks : 31 points à 8/13 de loin, et le tout en 27 minutes siouplaît. Alors, convaincus ? Qu’on aime le style ou pas, l’arrière est en jambes, c’est sûr. La preuve, la défense des Knicks a mangé la totale. Du gros dunk, du floater, mais surtout une pluie de bombinettes derrière la ligne.

Anthony Edwards today:

31 Points

58% FG

8/13 3PM

Only 26 minutes. 🔥 pic.twitter.com/5gC4P4LkEb

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 14, 2024

Incandescent depuis la buvette, Anthony Edwards aurait carrément pu faire oublier les retrouvailles entre Karl-Anthony Towns et les Wolves si celui-ci n’avait pas posé un gros double-double en retour. D’ailleurs, difficile aussi de passer à côté de l’embrouille entre Donte DiVincenzo et le père de Jalen Brunson. Bref, ce Knicks – Timberwolves nous a offert bien du spectacle, malgré les enjeux inexistants. On ne sait pas à vous, mais ici, on a déjà hâte que ça recommence.