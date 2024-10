Si le match de pré-saison entre les Knicks et les Wolves était à la base l’occasion de voir jouer pour la première fois Karl-Anthony Towns FACE aux Wolves (16 points et 16 rebonds pour KAT), ce sont finalement d’autres images que le jersey swap entre KAT et Anthony Edwards qui ont fait le tour des réseaux cette nuit…

Et si la Villanova bromance n’était finalement qu’une love story un peu trop pitchée par la NBA ?

On savait déjà que Donte DiVincenzo n’était pas féru de toutes ces histoires entre anciens de la fac, et la scène entrevue cette nuit en sortie de match entre Knicks et Wolves va forcément amener un peu d’eau au moulin pour tous les amateurs de gossip.

Donte DiVincenzo and Jalen Brunson's dad, Rick, were separated after this postgame exchange 👀

Tonight was DiVincenzo's first game in New York since the trade to Minnesota.

A ma gauche Donte DiVincenzo, l’un des quatre anciens de Villanova de la soirée, les trois autres (Jalen Brunson, Josh Hart et Mikal Bridges) évoluant chez les Knicks alors que lui-même a été transféré dans le Minnesota il y a deux semaines dans le trade ayant amené Karl-Anthony Towns à New York. A ma droite, Rick Brunson, ancien journeyman NBA, assistant chez les Knicks donc ancien collègue de Donte, et accessoirement père de Jalen Brunson, l’un de ces pères, sans jugement hein, très présent aux côtés de son fils au quotidien.

On saura probablement dans les prochaines heures ce que ce sont dit les deux compères, mais on voit d’un premier abord que ça en tournait pas autour de la recette de la quiche lorraine. A moins que Rick Brunson n’ait traité Donte de lardon et que le shooteur des Wolves ait comparé Rick à une pâte feuilletée mais on en doute.

Une altercation qui mettra peut-être un peu de sel dans les confrontations à venir, alors que partout autour les retrouvailles avaient l’air ce soir très cordiales. Affaire à suivre comme dirait l’autre, soyez sûrs que nous ferons très vite la lumière sur cette sale histoire de lardons et de pâte feuilletée.