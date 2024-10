S’il y a bien un papier que l’on ne pensait pas écrire un jour, ou en tout cas pas dans un futur proche, c’est bien celui-là. Karl-Anthony Towns a disputé cette nuit le premier match de sa carrière CONTRE les Timberwolves. Pas de quoi lui faire peur toutefois, puisque KAT a fait du KAT.

Voilà, c’est fait. Pour ceux qui auraient encore du mal à le croire, désormais plus de doutes possibles. Karl-Anthony Towns est bel et bien un joueur des New York Knicks. D’ailleurs, le pivot était en tenue cette nuit pour affronter… Minnesota. Eh oui, KAT s’est frité contre son ancienne équipe. L’opportunité de montrer que son histoire avec les Timberwolves est terminée, du moins pour le moment. L’occasion aussi, de rappeler à ses ex-coéquipiers que sa présence va sans doute leur manquer. Si Towns n’a pas connu sa meilleure soirée en termes de pourcentage, il termine tout de même avec un double-double bien grassouillet : 16 points et 16 rebonds, avec 3 interceptions. Pas mal, même si on reste encore sur de la pré-saison.

Karl-Anthony Towns notches a 16-point, 16-rebound double-double to help the @nyknicks get the #NBAPreseason win over Minnesota! pic.twitter.com/VUBbqdOAv1

— NBA (@NBA) October 14, 2024

Allez, comme ici on est sympas et on n’oublie personne, un petit mot sur Donte DiVincenzo, qui retrouvait lui aussi ses anciens copains. Fidèle à son passage sous les couleurs new-yorkaises, DDV a fait ce qu’il sait faire de mieux : envoyer des gros 3-points. L’ex-Wildcat boucle la rencontre avec 15 puntos et 7 passes décisives, le tout en 27 minutes. Très propre vous l’aurez remarqué, et lui aussi visiblement, puisque l’arrière ne s’est pas gêné pour trashtalker un peu le banc des Knicks. Tiens, plus fort encore, DDV s’est même embrouillé avec le papa de Jalen Brunson, Rick, assistant à New York.

Donte DiVincenzo and Rick Brunson had to be separated after exchanging words 😳

This was Donte’s first game back in New York following the trade to Minnesota pic.twitter.com/CDt72FzEkH

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 14, 2024

Enfin, et car ces questions vous torturent probablement tous l’esprit. Non, Julius Randle n’a pas joué, et oui, ce sont les Knicks qui se sont finalement imposés (115-110) dans un match à l’intensité surprenante, surtout pour de la pré-saison. En même temps, Anthony Edwards a beau ne pas rimer avec intensité, c’est tout comme une fois sur le terrain. Ant a pondu un match de grand malade (31 points, 8/13 de loin), avec parfois une défense de mec possédé, et a donc prouvé qu’il était prêt pour la saison à venir. En tous les cas, ce petit début de rivalité entre Knicks et Timberwolves s’annonce franchement sympa, et on a hâte de les revoir se taper dessus quand l’enjeu sera plus important.

Anthony Edwards tonight:

31 points

11/19 FG

8/13 3PT

(26 minutes) pic.twitter.com/q0YcMqb7wv

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 14, 2024