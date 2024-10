C’était l’évènement de la nuit pour cette nouvelle session de pré-saison. Pendant que quelques légendes étaient fêtées du côté de Springfield, Karl-Anthony Towns écrivait l’une des premières pages de sa carrière post-Wolves… face aux Wolves !

Ça y est, Karl-Anthony Towns a tué le père.

16 points, 16 rebonds, 3 steals. 5/13 au tir, c’est pas du propre mais c’est pas du Poole non plus, ça passe. Cette nuit Karl-Anthony Towns a fait ce qu’il faisait à l’entrainement depuis des années, mais il l’a fait dans un “vrai” match, si l’on estime que la pré-saison est du basket. Déborder Naz Reid sur le drive, mettre un 3-points dans la trognasse d’Anthony Edwards et se marrer, montrer à Rudy Gobert à quoi ressemble un intérieur avec des moves, faire flopper le coquin Josh Minott ou se planquer en transition pour convertir un caviar, et voilà le travail.

Karl-Anthony Towns notches a 16-point, 16-rebound double-double to help the @nyknicks get the #NBAPreseason win over Minnesota! pic.twitter.com/VUBbqdOAv1

— NBA (@NBA) October 14, 2024

29 minutes de bonnes factures, qui rappellent à l’auteur de cette magnifique conclusion qu’il faut qu’il paye les siennes. Pour le reste ? rendez-vous pour le début de saison, le vrai, on a tellement hâte, en tout cas plus que de payer les factures.