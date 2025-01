Le Thunder retourne les Celtics : 105-92, OKC passe à 15 victoires de suite !

Mis à mal en première mi-temps, le Thunder est revenu du break avec un bien meilleur visage pour retourner une équipe de Boston qui s’est arrêtée de jouer. Victoire 105-92 pour OKC, qui passe à 15 victoires de suite.

Pour retrouver les stats de ce match, c’est par ici

Boston fait parler sa taille, le Thunder prend l’eau dans la raquette

Pour ce choc au sommet, Joe Mazzulla a bien fait ses devoirs et il a compris que ses ouailles ont de quoi faire payer le Thunder avec la différence de taille entre les deux équipes. Sans Chet Holmgren, OKC souffre à l’intérieur et les Celtics changent leur plan de jeu. Ils restent raisonnables sur les tirs de loin et ça attaque à fond la peinture. Ils sont récompensés par de nombreux lancers francs.

De retour de blessure, Jaylen Brown pose un classique. Son arsenal entier y passe, mi-distance, de loin, en force près du cercle, le Jay Brother fait des dégâts (21 points déjà à la pause). Le Thunder tente de combler les trous mais les efforts ne sont pas payés. Les rebonds offensifs et les secondes chances font mal à OKC, qui doit en plus gérer les problèmes de faute de Jalen Williams et Shai Gilgeous-Alexander. Le candidat MVP fait son match, mais il a besoin de plus d’aide des copains, notamment de J-Dub qui doit monter en régime.

Les Celtics continuent d’appuyer sur l’accélérateur alors que l’attaque du Thunder commence à trouver ses limites. Les Celtics rentrent aux vestiaires avec déjà 10 points d’avance (65-55). Ça aurait pu être bien pire pour OKC car Boston ne trouve pas la cible de loin. (6/22) Les copains de Shai vont devoir encore lancer une remontada pour s’en sortir.

Le concours de briques des Celtics, SGA en mode MVP

Au retour des vestiaires, Shai Gilgeous-Alexander repart en mission. La superstar refuse d’abandonner, il plante 7 points rapides pour relancer les siens. Le quart-temps est marqué par beaucoup de shoots manqués de part et d’autre. Les Celtics ont oublié leur plan de jeu initial et s’acharnent trop à 3-points, même si ça rentre pas. Le Thunder en profite pour se rapprocher. Dort sort enfin de son sommeil avec un tir dans le corner qui fait du bien. La balle se remet à mieux tourner pour OKC, on trouve des solutions pour scorer. Plus que 4 points avant le début du money time. On tient notre match serré !

Le momentum est en train de tourner. La défense du Thunder est bien en place. Boston continue de canarder en vain et multiplie les pertes de balle. OKC prend la tête et la salle prend feu ! L’attaque des Celtics est en perdition depuis le début de la seconde mi-temps alors qu’OKC continue de pousser. Shai a visiblement noté ce match sur son agenda. Énorme contre sur Tatum, cours de danse à Jrue Holiday, SGA est PARTOUT.

Ce shoot de MALADE pic.twitter.com/7ppRNN21zu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

LA SÉQUENCE EST FOLLE !!! pic.twitter.com/MIqK0r2SpY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

Les Celtics ont la tête sous l’eau et qui va leur donner le coup de grâce ? Lu Dort ! Celui qui ne mettait rien en début de match enchaîne trois tirs primés de suite ! Il est en feu sur ce money time. Improbable. Boston ne peut que s’incliner. OKC envoie un énorme message à la concurrence en retournant le champion sortant pour signer une 15ème victoire de rang.