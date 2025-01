Six matchs sont au programme ce soir en NBA, dont un immense choc dès 21h30. Envoyez le menu, et bon appétit bien sûr.

Le programme NBA de ce soir :

21h30 : Thunder – Celtics

0h : Cavs – Hornets

0h : Wizards – Pelicans

0h30 : Magic – Jazz

1h : Rockets – Lakers

2h30 : Warriors – Kings

Une petite preview de la future finale NBA 2025 ?

Désolé chers fans des Cavs et des Pelicans, mais ce choc entre Boston et OKC ressemble fort à une preview de la Finale NBA cette saison. Il reste encore pas mal de kilomètres à parcourir mais sur le papier les deux projets sont les plus fiables actuellement et on aura donc la chance de vivre cet énorme choc à heure française. Le favori dans la course au MVP, à la tête d’une équipe qui a gagné ses 14 derniers matchs, face au champion en titre, alors que tu rotes les croque-monsieurs du dîner ? Quelle vie parfaite bon sang.

Les Français de la nuit

Ousmane Dieng a été envoyé en G League.

Tidjane Salaün passera à l’épreuve des Cavs, ça sent la branlée. Moussa Diabaté n’est pas dans le groupe pour ce soir.

Alex Sarr tentera de confirmer sa belle forme actuelle face aux Pelicans, Bilal Coulibaly est questionable.

Armel Traoré sera peut-être au bout du banc des Lakers à Houston.

Mais aussi

Les Cavs qui veulent poursuivre leur parcours quasi parfait, face aux Hornets ça “devrait” aller.

Wizards vs Pelicans, une équipe va gagner ce soir et c’est déjà un petit évènement.

Le Magic jouera avec un boulanger, un charpentier, une mascotte et deux comptables mais devrait battre le Jazz.

Les Rockets voudront poncer les Lakers pour confirmer leur place sur le podium de l’Ouest.

Nouveau test pour Doug Christie et les Kings chez le voisin Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici