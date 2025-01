S’il y a bien un joueur qui a tenu son rang lors de cette rencontre au sommet entre Boston et OKC, c’est bien Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien a encore une fois été époustouflant, et a écœuré les Celtics au fil du match.

Face au tenant du titre et sa défense, il y avait pourtant fort à faire, mais dans son sillage, le Thunder est tout simplement imbattable. La panoplie habituelle du numéro 2 y est passée. Dribbles chaloupés, tirs à mi-distance létaux, step-backs de fou-furieux, provocation de fautes et conversion des lancers-francs. Mais aussi la défense, comme d’habitude, et le couvercle posé sur cette fin de match pour sceller la victoire de son Thunder, la quinzième consécutive. SGA était partout et a apporté une nouvelle pierre à son édifice pour préparer sa candidature au titre de MVP de la saison 2024-25.

33 points, 11 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contres, le highlight de la soirée, 11/23 au tir, 3/6 à trois points et 8/8 aux lancers francs.

Vous savez qui.

Maestro.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

Au final, ce sont 33 points à 11/23 aux tirs dont 3/6 depuis la statue de Kevin Durant et 8/8 aux lancers-francs, 11 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres à mettre à l’actif de l’ancien Clipper, qui doit toujours faire regretter ce fameux transfert à son ancienne franchise en 2019. Le pire dans tout ça ? C’était Jrue Holiday et Derrick White en défense sur l’arrière. Assurément pas des peintres, mais “Celtics ou pas, m’en bats les couilles, Holiday, White, machin chouette, rien à foutre.” Shai Gigeous-Alexander est un monstre et il plane sur la Ligue comme le MVP qu’il sera sans doute très bientôt.

Ce shoot de MALADE pic.twitter.com/7ppRNN21zu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2025

Bref, on commence à graver le trophée Maurice Podoloff dès maintenant ou on attend encore un peu pour le principe ?