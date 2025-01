Pourtant auteurs d’une bonne première mi-temps face au Thunder, les Celtics ont totalement déraillé après le break. Une seconde mi-temps cata qui leur a fait perdre le match.

Avec 24 premières minutes sérieuses, on se disait franchement que Boston avait toutes les cartes pour mettre un terme à la série du Thunder. Les Celtics avaient décidé d’attaquer fort la peinture, profitant de leur avantage de taille et de puissance pour mettre à mal OKC. +10 à la pause, tout va bien, et encore les shoots de loin ne rentrent pas. Plutôt un signe inquiétant pour le Thunder pour la suite, en principe.

Sauf que les hommes du Massachussetts vont totalement déjouer en seconde période. Oublié le plan (réussi) de faire mal à l’intérieur, Boston est retombé dans ses vieux travers, à savoir tirer à 3-point et poser les questions ensuite. Si le shoot extérieur a souvent été une force cette saison, cette nuit ce fut.. catastrophique. Un véritable concours de briques, avec le son qui va avec au moment d’heurter le panier.

Boston a ainsi shooté à 9/46 à 3-points sur ce match, dont 3/24 après la pause.. À mesure que les minutes avançaient, les Celtics ont commencé à perdre leurs moyens face à la remontée du Thunder. Un Thunder qui a bien serré les rangs derrière pour cadenasser un adversaire limité à.. 27 points au retour des vestiaires. Une masterclass défensive dans les règles de l’art. Sur la seule seconde mi-temps, les Celtics ont perdu 10 ballons. Leur money time est à montrer dans toutes les écoles de basket, dans la catégorie ne pas imiter. 12 points en 12 minutes dont 9 pour le seul Jayson Tatum…

Défense de morts de faim à OKC.

Et tu mélanges ça avec une grosse chute de discipline dans les choix de tirs de Boston, ça renverse la machine.

C’est le jour et la nuit entre leurs deux mi-temps. Le Thunder a haussé le ton physiquement.

Gagner à OKC aurait été un gros message envoyé à la concurrence mais au contraire Boston s’offre une petite douche froide, c’est d’ailleurs la première fois cette saison que l’équipe finit sous les 100 points. Il faut dire qu’en face, tu as la meilleure défense du pays. Mais une équipe à qui il manque encore Chet Holmgren et Alex Caruso. C’est dire s’ils peuvent encore être meilleurs.

Boston n’a fini AUCUN match sous la barre des 100 points cette saison.

Ils ont 92 points avec 55 secondes à jouer.

Un chantier défensif d’OKC en seconde période, cumulée avec un lancer de briques de la part des Celtics.

Il est évident que les Celtics ne shooteront pas toujours aussi mal mais c’est une bonne leçon d’apprise pour Joe Mazzulla et les siens.