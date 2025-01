Les Lakers échouent de peu à Houston, frustrant (119-115)

Les Lakers ont failli combler un trou de 22 points pour s’imposer à Houston. Ce qui aurait pu être un succès important pour le mental s’est transformé en défaite frustrante, marquée par une balle de match qui fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Débrief.

Est-ce que LeBron a demandé temps-mort sur la possession décisive des Lakers ? Oui. Est-ce que les arbitres l’ont accordé ? Non. Et là est toute la question de cette fin de match, un instant court qui aurait potentiellement permis à Los Angeles de forcer une prolongation. C’est de l’ordre du détail, mais l’action fait parler sur les réseaux sociaux.

LeBron calls a timeout the ref doesn’t see it, Lakers lose.

Thoughts?? pic.twitter.com/j5WRFoUrwG

Le rapport d’arbitrage des deux dernières minutes mettra un terme au débat. Ce dont on est sûr, à propos de ce match ? C’est que les Lakers peuvent nourrir des regrets. Ils ont bataillé après une mauvaise première mi-temps, ont réussi à revenir complètement dans le match dans le sillage d’un duo LeBron James (21 points, 13 rebonds, 9 passes) et Anthony Davis (30 points, 13 rebonds) de haute volée en deuxième partie de rencontre.

Toutefois, c’est bien Jalen Green qui peut s’attribuer le titre d’homme de la soirée, avec 33 points, 6 rebonds, 4 passes à 12/24 au tir. Une belle relance pour les Rockets, après la défaite crade face aux Celtics. Le bilan de 3 défaites et 2 victoires sur les cinq derniers matchs (tous à domicile) n’est pas excellent du tout, mais la bande reprend la route avec le sourire. Pour Washington, ça devrait honnêtement aller.

Jalen Green was a SPARK for the HOU offense in their W to stay in 2nd in the West!

🚀 33 PTS

🚀 6 REB

🚀 4 AST

🚀 5 3PM pic.twitter.com/w4ki0RWeYc

Côté Lakers, des regrets qui doivent vite s’effacer car les Mavericks sont droit devant, dès mercredi. Une autre formation de gros calibre, pas le droit de se louper à nouveau.