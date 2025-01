Bradley Beal sur les rumeurs de transfert : “j’ai les cartes en main”

Comme tous les ans (ou presque), Bradley Beal est au centre des rumeurs de transfert. Une situation qui n’a pas l’air de le déranger plus que ça parce qu’il sait que les Suns doivent demander son accord en cas d’un potentiel échange le concernant.

Mike Budenholzer a débarqué à Philadelphie hier soir avec un nouveau cinq majeur. Bradley Beal et Jusuf Nurkic sont allés gentiment poser leurs fesses sur le banc.

Un pari audacieux, mais payant puisque les Suns ont renversé les 76ers et en plus le double B a été bon avec 25 points en sortie de banc.

Bien sûr, Bradley Beal a été interrogé après la rencontre sur ce nouveau rôle qui semble lui aller à ravir malgré ce qu’il en pense.

“Je suis un titulaire dans cette Ligue, mais le coach a fait ses choix et je ne vais pas en débattre.” Bradley Beal

Alors d’un point de vue purement financier, oui Bradley Beal est un starter parce qu’aucune équipe ne paye un de ses joueurs 50 millions la saison pour qu’il sorte du banc.

Maintenant, dans les faits, on ne peut pas dire que le rendement de l’ex-Wizard soit satisfaisant lorsqu’il est titulaire.

Justement en parlant d’argent, parlons rumeurs de transfert puisque Bradley Beal a son nom qui ressort lorsqu’on évoque un potentiel échange avec Phoenix pour récupérer Jimmy Butler.

Sauf que le cactus sait qu’il est en position de force grâce – ou à cause si on se place du point de vue de Phoenix – de sa no-trade clause.

“S’il y a un potentiel transfert, je dois être tenu au courant parce que c’est moi qui ai les cartes en main.”

Selon John Gambadaro, Bradley Beal ne bloquerait pas un éventuel transfert s’il atterrit à Denver, Miami ou encore à Los Angeles.

As for Beal the no-trade looms large. He could have went to Milwaukee before he ended up in Phoenix but that was turned down. Have heard he would waive no trade for LA, Miami, Denver but I do believe there are a few others that he could ultimately decide work for him.

— John Gambadoro (@Gambo987) January 6, 2025

Dit autrement, il ne serait pas opposé à un départ au Heat. De quoi faciliter l’arrivée d’un certain Jimmy Butler ?

Source texte : Real GM, John Gambadaro