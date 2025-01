Jimmy Butler transféré dès cette semaine ?

Le dossier Jimmy Butler pourrait trouver son issue dès cette semaine avec (enfin) le départ de l’ailier vers sa nouvelle maison.

L’affaire Jimmy Butler sait nous maintenir en haleine depuis maintenant plusieurs semaines. Pat Riley avait commencé par assurer que sa superstar ne serait pas transférée avant le 6 février prochain, date de la trade deadline.

Entre-temps, Jimmy Butler a fait part de son envie de quitter Miami et depuis ça s’active en coulisses.

Le Heat a suspendu sa star pendant sept matchs et si on en croit Bill Simmons, le transfert pourrait avoir lieu avant la fin de la suspension, c’est-à-dire dès cette semaine.

En tête de file pour récupérer l’ancien All-Star ? Les Suns. Phoenix s’active sur le dossier et souhaite toujours évacuer Bradley Beal et tous les problèmes qu’il apporte. Miami n’est pas super chaud pour accueillir le cactus et c’est ici que tout coince.

Pour faire venir Jimmy Butler en Arizona, il faudrait trouver une troisième équipe qui voudrait bien accueillir le boulet nommé Bradley Beal.

C’est ici qu’entre en jeu le no-trade clause de Bealou. John Gambadoro révélait hier soir que le double B n’userait pas de son pouvoir diabolique s’il devait atterrir à Denver, Miami ou Los Angeles. Des franchises qui ne se sont pas particulièrement montrées motiver par l’idée d’accueillir Bradley Beal. Le transfert semble donc compliqué, mais pas impossible.

As for Beal the no-trade looms large. He could have went to Milwaukee before he ended up in Phoenix but that was turned down. Have heard he would waive no trade for LA, Miami, Denver but I do believe there are a few others that he could ultimately decide work for him.

— John Gambadoro (@Gambo987) January 6, 2025

Pour en revenir à Jimmy Butler, Bill Simmons nous apprend également qu’il y aurait d’autres franchises qui travailleraient en sous-marin pour récupérer la superstar.

Si les noms n’ont pas encore filtré, tout pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours.

Source texte : Yard Barker