L’hécatombe continue aux Mavericks. Après Luka Doncic et Kyrie Irving, c’est désormais au tour de Daniel Gafford de faire un passage par la case infirmerie.

Durant le deuxième quart-temps de la rencontre entre Mavs et Grizzlies, Daniel Gafford est retombé sur le pied de John Konchar. Scénario classique qu’on voit souvent en NBA et qui ne fait jamais plaisir, mais la cheville de DG a bien tourné.

Daniel Gafford landed awkwardly and limped to the locker room after getting up. pic.twitter.com/PVNSgiSrfl

— Grant Afseth (@GrantAfseth) January 7, 2025

Si sa durée d’indisponibilité officielle n’est pas encore connue, elle pourrait bien être de plusieurs semaines, si on en croit les propos de Jason Kidd en conférence de presse.

“Daniel Gafford devrait être absent quelques temps. Ça fait partie du jeu et malheureusement, ça tombe sur nous. On a l’impression de perdre un gars chaque semaine.” Jason Kidd

En l’absence de leur intérieur, J-Kidd a des solutions pour palier, un minimum, cette indisponibilité. Hier soir, Maxi Kleber a démarré la rencontre et on a pu voir PJ Washington jouer à l’intérieur dans des configurations de small-ball.

Ceci dit, le sort semble s’acharner contre Dallas et dans la jungle de l’Ouest, ça ne rend clairement pas service à une équipe des Mavericks qui est sur une sale série de cinq défaites consécutives.

Soure texte : Hoop Rumors