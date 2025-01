Kyrie Irving souffre d’une hernie discale, la tuile pour Dallas

Coup dur pour les Mavericks, qui vont devoir faire sans Kyrie Irving pendant plusieurs matchs. Le meneur de Dallas souffre d’une hernie discale, selon Shams Charania. Deux semaines d’absence sont pour l’instant évoquées.

Luka Doncic est déjà out. Kyrie Irving va le rejoindre momentanément à l’infirmerie. Les Mavericks accusent un poil le coup sur le plan physique en ce début d’année, et il faudra faire sans le duo de stars pendant au minimum deux semaines. Le staff des Mavericks reste néanmoins confiant sur la feuille de route de retour au jeu.

Dallas Mavericks star Kyrie Irving has a bulging disc in his back and is expected to miss at least 1 to 2 weeks, sources tell me and @espn_macmahon. There is optimism that treatment over the coming days will provide a return to play target date. pic.twitter.com/HuNjAadyMi

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2025