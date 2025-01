7 matchs au programme de cette nouvelle nuit NBA avec un duel entre Jayson Tatum et Nikola Jokic pour finir la soirée ou démarrer la journée en beauté.

Le programme NBA de ce soir

1h : Washington Wizards – Houston Rockets

1h : Charlotte Hornets – Phoenix Suns

1h30 : Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers

2h : New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves

3h : Utah Jazz – Atlanta Hawks

4h : Golden State Warriors – Miami Heat

4h : Denver Nuggets – Boston Celtics

Enfin une victoire pour Charlotte ?

C’est qu’on commence à s’inquiéter pour les Hornets. Série en cours de 10 défaites consécutives et toujours aucune victoire en 2025. Il serait peut-être d’ouvrir le compteur avec un succès face à des Suns en back-to-back.

Si Phoenix a battu la terrifiante équipe des 76ers, hier soir, on ne peut pas dire que l’ambiance soit au beau fixe. Suffisant pour permettre à Charlotte de faire un coup ? La réponse à partir d’1h du matin.

Le retour de Zion

Parmi les joueurs qu’on n’attend plus à leur meilleur niveau, on pense rapidement à Kawhi Leonard, mais Zion Williamson est aussi un joueur de basket pour ceux qui l’auraient oublié. Il faut reconnaître la manière dont on a tous (ou presque) fait le deuil de Zion.

Cependant, le supposé franchise player des Pelicans sera bien en tenue ce soir pour défier les Wolves.

Ça fait une excellente raison d’allumer son League Pass à 2h du matin.

Nikola Jokic vs Jayson Tatum

Assez parlé d’équipes moyennes ou nulles et parlons de vrais joueurs de basketball capables d’être sur deux jambes tous les soirs. Pour boucler cette nuit de NBA, Jayson Tatum et les Celtics traversent les montagnes de Denver pour aller défier les Nuggets de Nikola Jokic. Un duel entre joueurs de la semaine qui devrait certainement faire des étincelles.

Alors soyez réveillés à 4h du matin.