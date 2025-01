Un match sans aucune envie face aux Pacers, à la fin duquel Erik Spoelstra l’a même laissé sur le banc. Jimmy Butler et le Heat, ça semble définitivement terminé et malgré le communiqué de Pat Riley concernant l’avenir du joueur, Butler a demandé officiellement un transfert.

Des mots durs en conférence de presse d’après-match, cette nuit. À la question : “Pensez-vous retrouver l’envie d’être en jeu avec le Heat ?”, Jimmy Butler a répondu :

Probablement pas. Je suis heureux ici hors du terrain, mais je veux redevenir dominant. Je veux jouer et aider cette équipe à gagner, pour l’instant, ce n’est pas le cas.”

Un ton désabusé pour un joueur qui ne veut définitivement plus être mêlé aux affaires du Heat. Shams Charania enfonce le clou en indiquant que les relations entre Jimmy et Pat Riley sont coupées malgré une tentative de résolution – qui a échouée – du conflit via une rencontre entre agents du joueur d’un côté, Pat Riley et Micky Arison (propriétaire du Heat) de l’autre.

🚨 Jimmy Butler a demandé son transfert ! pic.twitter.com/D4L36h3qgR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 3, 2025

Concernant les requêtes du joueur, elles ont aussi évolué. Celui qui voulait partir chez une équipe capable d’aller au titre a revu ses ambitions à la baisse et souhaite désormais aller là où c’est possible. Comprenez, là où le Heat arrivera à l’échanger. Une décision qui entérine pour de bon son envie de se tirer.

Shams Charania précise que l’un des points ayant fracturé pour de bon la relation entre Butler et le Heat a été son niveau de jeu lors de la rencontre face aux Pelicans. Certains membres de la direction de la franchise auraient trouvé son apport “insuffisant” malgré la victoire de Miami. Bien sûr, l’ensemble de la relation est au global fragile depuis le refus de l’équipe de le prolonger l’été dernier.

Breaking: Jimmy Butler has told the Heat he wants to be traded per @ShamsCharania, @WindhorstESPN pic.twitter.com/5hWJJrvo2C

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2025

Se dirigerait-on donc vers une situation à la Ben Simmons, avec un Jimmy Butler refusant de jouer à compter de la trade deadline, si jamais il devait rester en Floride ? Ce n’est pas franchement impossible. Et ce serait un gros échec pour le Heat, qui devrait – à notre sens – tout mettre en oeuvre pour transférer son joueur avant le début du mois de février.

Source : ESPN