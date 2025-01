Sept Français avaient rendez-vous cette nuit en NBA. Si Rudy Gobert et Guerschon Yabusele se sont battus avec leurs armes contre de très forts adversaires, Ousmane Dieng a pour sa part joué… deux matchs. Par ici pour le récap franco-français !

Les résultats de la nuit NBA

Rudy Gobert

6 points et 7 rebonds en 28 minutes face aux Celtics. Rudy a laissé les extérieurs se clasher, match discret pour la Gobe.

Nicolas Batum

2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 16 minutes dans la défaite des Clippers face aux intouchables cracks du Thunder.

Ousmane Dieng

Intouchables cracks du Thunder dont fait partie Ousmane Dieng, même s’il n’a pas spécialement le même apport que Shai Gilgeous-Alexander (2 points et 1 steal en 3 minutes). Il a tout de même lâché une perf assez rare en jouant… deux matchs le même jour, puisqu’il a également été de la win du Blue en G League (11 points, 6 rebonds et 5 passes en 33 minutes, à 2/14 au tir et 5/7 aux lancers)

Guerschon Yabusele

13 points, 6 rebonds et 2 passes face aux Warriors, avec notamment une grosse première mi-temps à 100% au tir. Puis Guerschon a assisté impuissant au show Stephen Curry.

Armel Traoré

Il n’est pas entré en jeu face aux Blazers de Rayan Rupert.

Rayan Rupert

Il n’est pas entré en jeu face aux Lakers d’Armel Traoré.

Pacôme Dadiet

15 points et 8 rebonds en 39 minutes avec les Westchester Knicks en G League.

Le programme NBA de ce soir