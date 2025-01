LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul… Stephen Curry. Stephen F**king Curry. Nos vieux ont du talent et le meilleur shooteur de l’histoire n’a apparemment pas décidé de ranger son sniper, et cette nuit la défense des Sixers a payé pour le savoir. Mais quel grand malade.

A chaque fois il nous fait le coup.

A chaque fois qu’on le dit terminé, en décélération, sur le déclin, le gars nous pond une masterclass de fou zinzin.

Pas de match cette nuit entre les Warriors et les Sixers tant les gars de la Baie ont dominé une équipe de Philly pourtant enfin au complet, et au coeur de cette ballade de santé un homme a donc fait du sale pour la 45 000ème fois de sa carrière : Stephen Curry.

STEPHEN CURRY IS 8-8 BEYOND THE ARC

» https://t.co/UJvZISU6rp pic.twitter.com/UrRrKwUCkn

— Golden State Warriors (@warriors) January 3, 2025



30 points à 11/15 au tir dont un exceptionnel 8/8 à 3-points, 30 points et 10 passes en 30 minutes, du travail d’orfèvre, du travail de chef, du taf à la Steph. Alors un conseil… just enjoy, il sera pas là éternellement :

CHEF CURRY WAS COOKIN’ TONIGHT 👨‍🍳

🔥 30 PTS

🔥 8/8 3PM

🔥 10 AST

The first time in his career Steph’s gone 8/8 or better from deep! pic.twitter.com/GoJWPUKgLI

— NBA (@NBA) January 3, 2025