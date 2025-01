Performance all-time : quand les Lakers alignaient une.. 33ème victoire de suite

On vous parle d’un temps que les moins de 53 ans ne peuvent pas connaître. L’époque où les Los Angeles Lakers pouvaient aligner 33 victoires de suite en saison régulière, un record NBA qui tient toujours aujourd’hui. C’est parti pour un petit voyage dans le temps.

C’est la saison NBA 1971-1972, l’époque des shorts courts et des boules disco. Privés de titre depuis 1954, les Los Angeles Lakers veulent enfin en finir avec leur malédiction. Sur la dernière décennie, ils ont participé à 7 finales NBA (!) pour.. 7 défaites. Les Celtics de Bill Russell les ont privés de nombreuses bagues dans les 60’s. Walt Frazier et les Knicks en ont fait de même durant les Finales 1971.

Quel avenir pour ces Lakers, dont les leaders prennent gentiment de l’âge ? Jerry West a 33 ans, Wilt Chamberlain a 35 ans. Épuisé par de trop nombreuses blessures, la légende Elgin Baylor prend même sa retraite après seulement quelques matchs de régulière. Seul Gail Goodrich est sous la trentaine parmi les patrons. Les Lakers ont eu la bonne idée de le faire revenir de Phoenix un an plus tôt, le meneur joue alors son meilleur basket en carrière et c’est lui le meilleur scoreur des Purple and Gold cette saison-là.

Alors qu’on pensait L.A. sur le déclin, les Angelinos prouvent au monde qu’ils ont encore de quoi faire le spectacle avec leur jeu offensif et spectaculaire. West et Goodrich assurent le scoring, Chamberlain score moins mais il est indispensable au rebond et en défense. L’homme des stats s’est mué en joueur d’équipe ultime pour aller chercher une nouvelle bague. Une victoire face aux Baltimore Bullets (les ancêtres des Wizards), lance la série début novembre. Les succès s’enchainent au fil des semaines. Personne n’est capable d’endiguer la machine de guerre qu’a construit Bill Sharman. Cinq, six, sept, huit, neuf semaines d’invincibilité !

Le 7 janvier 1972, les Lakers ne transpirent même pas au moment de mettre un +44 aux Hawks de Pete Maravich, histoire de signer une 33ème victoire de rang ! Un chiffre dingue, jamais atteint depuis par aucune équipe. Les Warriors de Curry se sont arrêtés à 28 victoires, les Heatles de LeBron James n’ont pas pu dépasser les 27.

Mais comme toute bonne chose a une fin, il fallait bien qu’une équipe mette un terme à cette série folle. Cette équipe, c’est une des plus dangereuses de l’époque, les Milwaukee Bucks. Porté par les 39 points d’un certain Kareem Abdul-Jabbar, pas trop mauvais le garçon, Milwaukee met fin à la série dorée des Angelinos. Ironie de la situation, c’est ce même Jabbar qui rejoindra les Lakers trois ans plus tard pour devenir l’une des légendes de la franchise.

Les Lakers se “consoleront” de cette fin de série en signant l’une des plus belles saisons de l’histoire de la NBA (69 victoires) avant d’aller prendre leur revanche face aux Knicks en Finale NBA pour enfin offrir la bague tant attendue à Jerry West. L’une des plus grandes équipes de tous les temps, assurément.