Depuis le début de la semaine, de terribles incendies touchent Los Angeles et ses environs. Le quartier de Pacific Palisades fait partie de ceux qui ont été complètement ravagés par les flammes. Le coach des Lakers J.J. Redick, qui vivait là-bas, est allé sur place pour constater l’ampleur de la catastrophe.

“Tout est dévasté, tout est détruit.”

Hier, à l’entraînement des Lakers, J.J. Redick a fait de son mieux pour contrôler ses émotions lorsqu’il s’est exprimé sur les terribles incendies de Los Angeles, lui qui a – comme tant d’autres – perdu sa maison cette semaine. Mais au timbre de sa voix et à l’expression de son visage, il ne fait aucun doute que le coach est très marqué par ce qu’il a vu.

“Je n’étais pas prêt. Je n’étais pas prêt à voir ce que j’ai vu. […] J’ai traversé une bonne partie du village de Pacific Palisades, et tout a disparu. Je ne pense pas que vous pouvez vous préparer à quelque chose de cette ampleur. Notre maison est partie en fumée.”

Rempli d’émotion, JJ Redick s’est exprimé sur les incendies qui ravagent Los Angeles et la perte de sa maison.

Face aux terribles flammes, J.J. Redick a perdu sa maison et tout ce qu’elle contenait d’important sur le plan matériel mais surtout sur le plan symbolique. Et c’est sans doute ça le plus dur.

“Tout ce qui nous appartenait, tout ce qui était important pour nous après vingt années ensemble en tant que couple et dix années en tant que parents, se trouvait dans cette maison. Il y a certaines choses que vous pouvez remplacer et d’autres que vous ne pourrez jamais remplacer. Mon fils avait réalisé un projet artistique l’an dernier à Brooklyn, on l’avait encadré au-dessus des escaliers, vous ne pourrez jamais remplacer ce genre de choses. Perdre sa maison, c’est quelque chose que vous ne souhaitez à personne, c’est un sentiment horrible.”

Dévastation individuelle, mais aussi collective. J.J. Redick a traversé le pays cet été pour devenir l’entraîneur des Los Angeles Lakers et s’est intégré avec sa famille dans la communauté de Pacific Palisades. Une communauté qui a perdu ses maisons mais aussi ses écoles, ses boutiques, et ses lieux de rencontre. Parmi eux, le Palisades Recreation Center.

“Le Rec Center, c’est un endroit où on allait tous les jours. Flag football, basket, les playgrounds, les terrains de tennis, de baseball. Tous les gens qu’on connaissait allaient là-bas chaque jour. Ça fait mal de perdre tout ça.” – J.J. Redick

Prêt à se retrousser les manches pour aider la reconstruction du quartier de Pacific Palisades, J.J. Redick a bien conscience de la montagne à gravir.

Il a aussi tenu à apporter son soutien aux gens moins fortunés que lui et surtout ceux n’ayant pas pu assurer leur domicile avant les terribles incendies de cette semaine. Avec les risques naturels de plus en plus forts qui entourent la Cité des Anges, plusieurs compagnies d’assurance se sont effet retirées de la Californie ces dernières années.

Source texte : conférence de presse J.J. Redick

