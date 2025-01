Opposés à la meilleure équipe de l’Ouest la nuit dernière, les Knicks ont pris l’eau à la maison face à Oklahoma City. Une défaite qui confirme une tendance un peu inquiétante : face aux cadors de la NBA, New York se fait exploser.

Menés de quasiment 30 points à la mi-temps et sifflés par leur public du Madison Square Garden, les Knicks n’ont jamais vraiment vu le jour face au Thunder. Au contraire, ils ont vu la différence qui existait entre leur niveau actuel et celui de la deuxième meilleure équipe NBA cette saison.

Cette différence, les hommes de Tom Thibodeau commencent à un peu trop bien la connaître.

With tonight’s blowout loss, Knicks fall to 0-5 vs. teams that entered play tonight w/a better overall record than their 25-14 mark. They are 9-11 vs teams that entered play tonight w/record of .500 or better (including 3-1 vs ORL). NYK is 1-6 vs top 8 teams in NBA standings

Comme l’indique Ian Begley de SNY, les Knicks affichent un bilan de 5 défaites en 5 matchs contre les équipes possédant un meilleur bilan qu’eux (25 victoires – 14 défaites, 3e de l’Est), et de 6 défaites en 7 matchs contre les équipes du Top 8 de la NBA cette saison (Cleveland, OKC, Boston, Houston, Memphis, Denver, Dallas).

Les Knicks face au Top 8 de la NBA cette saison

Défaite vs Boston (132-109)

Défaite vs Cleveland (110-104)

Défaite vs Houston (109-97)

Victoire vs Denver (145-118)

Défaite vs Dallas (129-114)

Défaite vs Oklahoma City (117-107)

Défaite vs Oklahoma City (126-101)

Certains pointeront du doigt la rotation serrée du coach Tom Thibodeau, qui fatigue les titulaires alors qu’on atteint la moitié de la saison régulière. D’autres diront que le président Leon Rose doit faire un meilleur job pour renforcer le faible banc des Knicks, et ainsi permettre à Thibs de moins s’appuyer sur son cinq majeur (l’un des plus performants de la NBA).

Peu importe où l’on met le curseur, une chose est sûre : New York montre des vraies limites face aux gros.

C’est une bonne chose de faire le taf face aux cancres de la Ligue, mais les Knicks doivent se montrer bien plus solides contre les équipes au bilan positif (9 victoires – 11 défaites pour NYK face à elles) afin d’être vraiment pris au sérieux dans la course au titre. Pour Karl-Anthony Towns, ce n’est qu’une question de temps.

“On montrera la meilleure version de nous-mêmes quand il le faudra face à ces équipes.”

Il vaudrait mieux…

Source texte : SNY

The BIGGEST home halftime deficit in the Tom Thibodeau era, per @StatsWilliams 😳

Fans are booing the Knicks in MSG… pic.twitter.com/6nIHGzZOrZ

