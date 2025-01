Blessé fin octobre aux muscles obliques, Paolo Banchero a fait son grand retour cette nuit face aux Bucks. Un premier match où il a cartonné, à tel point qu’il s’est surpris lui-même.

Habituellement, après plus de deux mois d’absence, un joueur a besoin d’un peu de temps pour récupérer son rythme, reprendre ses marques, retrouver son meilleur niveau.

Et puis il y a Paolo Banchero.

Paolo Banchero just got the Undertaker treatment as he’s introduced as a #Magic starter for the first time since returning from injury: pic.twitter.com/fGrf1MQGb6

— Mason Williams (@mvsonwilliams) January 11, 2025

Alors qu’il était limité à 27 minutes cette nuit pour son premier match depuis le 30 octobre, la jeune star du Magic a planté 34 points à 11/21 au tir dont 5/8 à 3-points et 7/10 aux lancers-francs.

“Je ne m’attendais pas à ça, je vous assure” a déclaré le coach Jamahl Mosley après la rencontre. “Honnêtement, je ne m’y attendais pas non plus” a ajouté Banchero.

Paolo n’a pas eu besoin de plusieurs matchs pour retrouver l’impact XXL qu’il avait avant sa blessure. Il n’a eu besoin que de… quelques minutes.

“Lors des premières minutes, je me sentais un peu faible dans les jambes, il me manquait un peu de souffle. Mais au fur et à mesure du match, j’ai trouvé mon souffle, le jeu s’est ralenti. Honnêtement, à partir de là, tout me paraissait à nouveau naturel.” – Paolo Banchero

Paolo Banchero n’est pas encore tout à fait à 100%, mais ce qu’il a montré pour son grand retour a de quoi donner le sourire aux fans du Magic. P5 veut aussi mettre à profit ce qu’il a appris depuis le banc ces dernières semaines, lui qui a observé ses copains match après match pendant sa rééducation.

🇺🇸 Paolo Banchero today highlights vs. Bucks:

🏀 34 POINTS

🏀 7 REBOUNDS

🏀 3 ASSISTS

Magic lost to Bucks 106-109 ❌ pic.twitter.com/LDf1veeV5p

— DV highlights (@DVhighlights) January 11, 2025

Exceptionnel juste avant sa blessure en tout début de saison, Banchero va rapidement rebooster une équipe d’Orlando qui s’est battue admirablement sans lui (et Franz Wagner ces dernières semaines) mais qui a besoin de son franchise player pour rester dans les hauteurs de l’Est.

Source texte : conférence de presse d’après-match