Dans la large victoire des Nuggets cette nuit contre Brooklyn, Nikola Jokic et Russell Westbrook ont réalisé quelque chose qu’on n’avait jamais vu auparavant dans un match de saison régulière NBA.

35 points, 12 rebonds, 15 passes pour Nikola Jokic.

25 points, 11 rebonds, 10 passes pour Russell Westbrook.

Cette nuit, le Joker et Brodie sont devenus le premier duo de l’histoire de la NBA à sortir deux triple-doubles à 25 points dans le même match. Jokic et Jamal Murray l’avaient déjà fait en Playoffs lors du magnifique run des Nuggets en 2023, mais ce n’était jamais arrivé en régulière.

Toujours au rayon des records, Nikola Jokic et Russell Westbrook sont également devenus le premier duo à réaliser plusieurs triple-doubles ensemble dans une même saison. Le 30 décembre dernier, à Utah, le géant serbe avait accumulé 36 points, 22 rebonds et 11 passes tandis que Russ avait terminé en 16-10-10.

Russ and Jokic are only the second duo to each have a 25-PT triple-double in the same game in NBA history 😳

The other duo? Jokic and Jamal Murray in the 2023 Finals. pic.twitter.com/EoUP3wiiaY

— SportsCenter (@SportsCenter) January 11, 2025

Recordman NBA du nombre de triple-doubles en carrière (202), Russell Westbrook a retrouvé une vraie place à Denver cette année, lui qui enchaîne les belles perfs pour dynamiser les Nuggets. Brodie est désormais titulaire après avoir commencé la saison dans un rôle de remplaçant/sixième homme. Le bilan de Denver avec Russ dans le cinq cette saison ? 12 victoires en 16 matchs (10-11 quand il est remplaçant).

Son association avec Jokic est l’une des raisons de ce succès individuel comme collectif.

“Nikola est le meilleur joueur du monde. J’essaye juste d’en profiter et de lui faciliter le jeu. Et lui, il fait un boulot d’enfer pour nous faciliter le jeu, à moi et mes coéquipiers.” – Russell Westbrook après la victoire contre Brooklyn

En plus de son dynamisme habituel et de sa polyvalence qui caractérisent sa carrière de Hall of Famer, Russ montre cette saison à Denver une belle capacité à bouger sans ballon. Et il est récompensé par les caviars de Nikola Jokic, véritable maestro pour trouver ses coéquipiers ouverts (et pas ouverts aussi).

“Cette relation est spéciale, le fait de voir les gars courir et couper, et aller dans les corners. Ils savent que le ballon va les trouver.” – Nikola Jokic

L’ancien roi du triple-double (Westbrook) et le nouveau roi du triple-double (Jokic) permettent aujourd’hui aux Nuggets de retrouver le Top 4 de l’Ouest après un début de saison compliqué. Et comme un symbole, le Joker pourrait devenir à la fin de l’année le premier joueur depuis Russell Westbrook à réaliser une campagne complète en triple-double de moyenne.

Sources texte : ESPN, The Athletic, NBA

Nikola Jokić and Russell Westbrook each recorded a triple-double in Denver’s win Friday night.

They are the first pair of teammates to do so in the same game multiple times in a single season.

H/T @NBA pic.twitter.com/CjlxcVtryK

— The Athletic (@TheAthletic) January 11, 2025