Plus vu sur les parquets NBA depuis le 30 octobre, Paolo Banchero effectuait son retour cette nuit du côté d’Orlando. Un comeback particulièrement hypant, même si la victoire n’a pas été au bout.

En foot, on dit souvent que l’important c’est les 3-points mais les fans du Magic sont sans doute déjà comblés par le retour brillant de leur plus pépite la plus brillante. Depuis plus de deux mois, Banchero était sur la touche, voyant Orlando tenir avec brio son rang à l’Est, malgré la cascade de blessures qui a fauché l’effectif.

Sauf que cette fois, le patron est bel et bien de retour en tenue et il l’a montré avec brio cette nuit face aux Bucks. Avec un temps de jeu surveillé, l’Italo-Américain a fait du sale. 34 points, 7 rebonds en 26 minutes ! Pas vraiment connu pour la fiabilité de son tir à longue distance, Banchero a cette fois trouvé la mire avec un beau 5/8 du parking. Toujours une grande intelligence de jeu et des qualités athlétiques impressionnantes. Sa perf est d’autant plus brillante qu’il a dû se coltiner Giannis des deux côtés du terrain.

Surtout, il a failli s’offrir les Bucks pour ses retrouvailles avec son public. Auteur de 15 points dans le money time, l’ailier-fort a fait trembler les Daims jusqu’au bout, dans une fin de match assez chaotique entre review des arbitres et horloge défaillante. Banchero a notamment raté un lancer pour égaliser avant que Cole Anthony ne limite..

La victoire était prenable cette nuit, malgré le nouveau carton d’un Giannis Antetokounmpo en mission (41 points), bien soutenu par les 29 points de Damian Lillard. Mais au moins Orlando peut savourer le retour de sa star, déjà prête à envoyer du lourd. De très bon augure pour la suite de la saison des Floridiens.