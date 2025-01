On en parle peu mais les Kings sont en train de remonter la pente vitesse grand V. Toujours privé de De’Aaron Fox, Sacramento s’est offert le luxe d’aller taper le champion sortant sur son terrain, avec notamment un match de mammouth de la part de Domantas Sabonis.

Avec les cadors qui attirent tous les projecteurs en ce moment, on en oublierait presque que Sacramento est sur une excellente dynamique. Depuis le licenciement de Mike Brown et son remplacement par Doug Christie, la franchise affiche un bilan de 6 victoires pour 1 seule défaite. Après ce revers inaugural face à l’ennemi Lakers, Sacramento a retroussé ses manches derrière son nouveau coach et la mayonnaise est en train de prendre chez les Violets.

Bien plus soudés et tenaces, les Kings montrent un nouveau visage. Après avoir battu les Mavs, les Sixers et les Grizzlies plus ou moins facilement, Sacramento avait livré une vraie démonstration à Golden State, giflant les Warriors chez eux. Les Californiens avaient enchainé avec une victoire dans le clutch face au Heat, le tout sans De’Aaron Fox (contre GS et Miami). Des victoires qui donnaient espoir pour la suite mais on attendait de voir maintenant cette belle série face à un énorme cador.

Et quoi de mieux que d’aller à Boston pour se tester comme il faut, qui plus est face à une équipe au complet ?

Sacramento a passé le test avec mention très bien. Beaucoup de satisfaction à retenir de ce match, avec en premier lieu un Domantas Sabonis qui met un uppercut à ceux qui ne l’envoient pas au All-Star Game. 23 points, 28 rebonds (record en carrière), 67% au shoot, sur le parquet du champion ? Donnez-lui son étoile.

Keegan Murray a été très précieux des deux côtés du terrain, Malik Monk a assuré à la création en l’absence de Fox, Devin Carter est une belle trouvaille. Énergie, shoot, défense, il va vite se faire des copains à Sacramento. Gros effort aussi de DeMar DeRozan, bien dans le dur en première mi-temps mais bien meilleur au retour du break et décisif dans le money time. Une vraie performance d’équipe et il faut aussi souligner le gros travail défensif réalisé pour maintenir les Celtics à seulement 97 points. Les Kings sont la seule équipe avec le Thunder à avoir maintenu Boston sous les 100 points cette saison !