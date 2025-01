Si on a offert les lauriers à Shai Gilgeous-Alexander cette nuit à New York, impossible de ne pas mentionner le taf énorme réalisé par Isaiah Joe. Le shooteur du banc d’OKC a pris feu en première mi-temps pour finalement terminer avec un record personnel en carrière.

Si on nous avait demandés de parier sur le lieutenant de Shai cette nuit, on aurait évidemment dit Jalen Williams. Le nom qui fait sens vu les perfs du bonhomme. Sauf que, comme face à ces mêmes Knicks il y a quelques jours, c’est un soldat qui a step up. Dans l’Oklahoma, c’est Aaron Wiggins qui avait pris feu dans le money time pour retourner New York.

Cette nuit, c’est son compère du banc, Isaiah Joe, qui a activé le mode sniper pour mettre les siens sur les bonnes rails. Son entrée en fin de premier quart-temps a coïncidé avec la montée en puissance du Thunder. Rapidement en confiance à longue distance, Joe a canardé sans relâche, faisant tomber la pluie sur des Knicks déjà bien dans la mouise. Ses coupes et ses combinaisons avec Hartenstein ont fait merveille. À la pause, il avait déjà 23 points et le Thunder était dans un fauteuil.

Avec le coup de chaud de SGA dans le 3ème acte, il a moins été mis à contribution et a fini tranquillement sa soirée comme il l’avait débuté, avec des tirs primés pour gonfler un peu la note. Feuille de stats finale : 31 points, 8/11 de loin. C’est sa meilleure perf au scoring cette saison. Son record personnel étant de 33 points en carrière. Il signe par contre un nouveau record en carrière à longue distance avec 8 tirs primés.

Un coup de chaud qui en dit long sur la profondeur de cette équipe d’OKC, pourtant toujours privée de Chet Holmgren mais aussi Alex Caruso.