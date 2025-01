En pleine crise fin 2024, les Kings sont soudainement devenus l’une des équipes les plus en forme de la NBA. Le groupe désormais coaché par Doug Christie reste sur six victoires de suite, de quoi redonner le sourire au manager général Monte McNair.

Il y a un peu plus de deux semaines, McNair avait pris la décision controversée de virer l’entraîneur Mike Brown après une cinquième défaite consécutive. Pour beaucoup, changer de coach ne représentait pas la solution pour relancer les Kings, et certains pensaient même que la meilleure chose à faire à Sacramento était de recommencer à zéro.

Depuis ? Doug Christie a pris les commandes du groupe et Sactown ne s’arrête plus de gagner.

Cela fait six victoires de suite pour les Kings et pas contre n’importe qui : Dallas, Philadelphie, Memphis, Golden State, Miami et surtout à Boston hier soir. Peut-être plus impressionnant encore, les trois derniers succès ont été remportés sans De’Aaron Fox blessé. De quoi booster la cote de Doug Christie.

“En tant qu’ancien joueur de Sacramento, il apporte quelque chose d’unique” a déclaré Monte McNair. “Il adore la ville, il adore la franchise. Il a été commentateur, coach et joueur. La passion qu’il apporte, c’est crucial. Pour nos gars, peut-être qu’il leur donne la confiance et la liberté pour leur permettre de bien jouer. Avec le staff, il a simplifié beaucoup de choses. Pour l’instant, ils répondent à son message.”

Les joueurs répondent à son message, et cela s’est vu tout particulièrement la nuit dernière à Boston.

Sabonis is kicking Boston’s ass. Look at Doug Christie with the chest bump. I love Doug Christie, man. pic.twitter.com/4yP3CqcCw5

— TJ (@TraMurr) January 11, 2025

Menés dans le troisième quart-temps, les Kings ont complètement renversé le match en remportant la dernière période 38-21. Outre l’énorme domination de Domantas Sabonis au rebond (28 !) et le coup de chaud de DeMar DeRozan dans le quatrième quart, c’est la solidité collective de Sacramento qui a impressionné.

En l’absence de De’Aaron Fox, Malik Monk brille dans la création offensive. Keegan Murray a profité de positions ouvertes pour retrouver son adresse extérieure. Le rookie Devin Carter – à peine de retour de blessure – est en pleine confiance. Keon Ellis donne le ton en défense et toute l’équipe suit. Ça se donne les uns pour les autres, c’est très actif dans sa propre moitié de terrain, et ça provoque des turnovers pour ensuite galoper en transition et obtenir des paniers faciles.

Depuis son banc de touche, Doug Christie ne peut qu’être fier de ses gars.

“Les joueurs commencent à croire en eux, et cela dépasse le coaching. Quand ils arrivent sur le terrain, peu importe la salle, ils pensent qu’ils ont l’opportunité de gagner. Parfois ça vous réussit, parfois non, mais s’il y a bien une chose qu’on va faire, c’est se donner à fond. […] On doit s’assurer de contrôler ce qu’on peut contrôler, à savoir notre énergie et notre approche du match.”

Proche de ses joueurs et respecté pour son passif aux Kings, Doug Christie a récupéré un vestiaire qui n’était plus sur la même longueur d’onde que l’ancien entraîneur Mike Brown. Il sait appuyer sur les bons boutons et inspirer ses gars malgré son manque d’expérience sur le banc. Grâce à tout ça, Sacramento a retrouvé le sourire, un bilan équilibré (19 victoires – 19 défaites), ainsi qu’une place dans le Top 10 de l’Ouest.

Si les Kings version Christie continuent sur leur très belle lancée, le coach intérim de Sacramento pourrait bien sécuriser sa place à la tête de l’équipe californienne pour les saisons à venir.

Source texte : NBC Sports Bay Area