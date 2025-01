Petit programme NBA au menu ce samedi : à la base, on devait avoir sept matchs, mais Mère Nature en a décidé autrement et on aura donc droit à seulement quatre rencontres cette nuit, dont un Wolves – Grizzlies.

Le programme NBA du soir :

23h : Suns – Jazz

1h : Pistons – Raptors

2h : Wolves – Grizzlies

4h : Blazers – Heat

Hawks – Rockets reporté

Lakers – Spurs reporté

Clippers – Hornets reporté

Anthony Edwards accueille Ja Morant, accrochez vos ceintures

Deux des joueurs les plus excitants et explosifs de la NBA s’affrontent cette nuit dans le Minnesota. Anthony Edwards accueille Ja Morant pour un duel qui devrait faire des étincelles.

Les Wolves auront à cœur de confirmer leur montée en puissance, eux qui sont sur trois victoires de suite depuis l’intégration de Donte DiVincenzo dans le cinq majeur à la place de Mike Conley. Quant aux Grizzlies, ils voudront se remettre la tête à l’endroit après avoir enchaîné une quatrième défaite en six matchs contre Houston avant-hier.

Rockets – Hawks (également) reporté

En plus des deux matchs reportés à cause des incendies de Los Angeles, la rencontre opposant les Hawks aux Rockets à Atlanta – initialement prévue ce soir à 21h – sera également jouée à une date ultérieure. La cause ? Une météo très difficile et des conditions dangereuses liées au verglas.

Mais aussi…

Les Suns n’ont pas le choix, ils doivent battre Utah.

Cade Cunningham et les Pistons veulent passer dans le positif face aux Raptors.

Le Heat à la recherche d’un troisième succès de suite à Portland.

Les Français en lice

Rudy Gobert face à Jaren Jackson Jr. et la raquette de Memphis.

Rayan Rupert contre Miami (s’il quitte le banc).

