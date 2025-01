Toujours favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025, Cooper Flagg a solidifié encore un peu plus son statut ce samedi soir. Le phénomène de Duke a explosé les compteurs lors de la victoire des Blue Devils contre Notre Dame.

42 points, 6 rebonds, 7 passes, 1 interception, à 11/14 au tir dont 4/6 à 3-points et 16/17 (!) aux lancers-francs.

Si Notre Dame ne représente pas l’adversaire le plus redoutable que rencontrera Duke cette saison, l’énorme performance de Cooper Flagg est aussi impressionnante qu’historique.

Jamais un freshman (joueur de première année) de Duke n’avait inscrit autant de points dans un match. Et pourtant, on en connaît des grands noms qui ont porté les couleurs de la prestigieuse université basée à Durham en Caroline du Nord : Grant Hill, Christian Laettner, Zion Williamson (ancien détenteur du record, avec 35 points), J.J. Redick, Elton Brand et tant d’autres.

Flagg est aussi devenu le premier joueur de Duke à planter 40 pions depuis Redick en 2006, et a battu le record de points pour un freshman dans toute la Atlantic Coast Conference.

COOPER FLAGG 😳😳

42 points, 6 rebonds et 7 passes (11/14 au tir) ce soir face à Notre Dame, un monstre !

Ça risque de tanker sévère lors de la deuxième partie de saison NBA !pic.twitter.com/KpFeH5gcC0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 11, 2025

Il y a quelques jours, on disait que Cooper Flagg restait le grand favori pour être le premier choix de la Draft NBA 2025, grâce à une belle montée en puissance de sa part ces dernières semaines. Avec cette performance Triple XL, la meilleure de Flagg en carrière, il risque bien de devenir intouchable aux yeux des scouts.

Source texte : Duke