Les Grizzlies s’offrent les Wolves, Ja Morant ultra clutch ! (127-125)

Affiche de la nuit, ce Wolves – Grizzlies n’a pas déçu. 25 changements de leader, Ja Morant décisif pour donner la victoire à Memphis et Jaren Jackson Jr à 33 points pour mener le groupe. Débrief.

On tient peut-être en ce Wolves – Grizzlies l’un des matchs les plus serrés de la saison. Jamais une équipe n’a mené de plus de six points, le leader a changé 25 fois durant la partie. Un petit parfum de Playoffs au coeur de l’hiver, sauf peut-être pour les leaders que sont Ja Morant (12 points, 5/19) et Anthony Edwards. Le premier nommé s’illustre en fin de partie avec deux paniers très clutchs en fin de rencontre qui scellent définitivement l’issue.

TWO CRAZY JA BUCKETS IN THE FINAL MINUTE WIN IT FOR MEMPHIS 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/RaidlrQC98

— NBA (@NBA) January 12, 2025

En revanche, pour Ant, c’est plus compliqué. 15 points, 4/13 au tir avec 2 tirs à 3-points manqués successivement pour passer devant à quelques secondes de la fin. C’est Donte DiVincenzo qui a pris la gonfle niveau stats avec 27 points, 10 rebonds, 7 passes. L’apport est bien réparti avec 5 joueurs à plus de 15 points.

.@spippenjr ending Q1 strong 💪 pic.twitter.com/38NKbKqmH3

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 12, 2025

La stat’ qui fait la différence dans cette rencontre ? Les rebonds offensifs. 21-7 pour les Grizzlies, et bien plus de secondes chances pour Memphis. Dédicace à Zach Edey qui en prend 7 tout seul, c’est à dire autant que les Wolves au global. Rudy Gobert s’est illustré offensivement avec 12 à 6/6 au tir, mais seulement 4 rebonds. Trop peu pour avoir un impact réel en défense qui aurait peut-être permis à Minneapolis de prendre un avantage décisif dans le match. Attention : ce n’est pas le seul coupable. Anthony Edwards à 15 points, c’est clairement en-dessous du requis pour ce genre de rencontre.

Au final, les Wolves prennent un stop dans leur belle dynamique de 3 victoires. Pour Memphis, succès important avant de retrouver les Rockets à Houston, bourreau des Oursons lors de la dernière rencontre des Grizz.