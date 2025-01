Highlights : Cade Cunningham façon triple-double contre Toronto, avec 17 passes !

Face aux Raptors, Cade Cunningham a récité une bien douce poésie. Un texte fourni en rimes, qui donne 22 points, 10 rebonds et 17 passes pour le meneur star des Pistons. Ça vaut bien des highlights !

On aime bien les Pistons. On aime bien leurs fans qui sont particulièrement attachés à ce que leur équipe soit médiatisée. À raison, car si l’équipe a été un running gag pendant pas mal de saisons récemment, elle est désormais assez séduisante sur le plan du jeu et possède un bilan positif avec de très belles séquences sur le parquet.

Cette nuit, Cade Cunningham a assuré. Face aux Raptors, certes, mais on aimerait bien vous y voir. Une ligne ultra-complète à 22 points, 10 rebonds, 17 passes, 1 interception et 2 passes avec un 8/17 au tir. De la distribution élite, ça valait bien des highlights !