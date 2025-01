Petite soirée de seulement 4 matchs, puisque les rencontres à Los Angeles et Atlanta ont été reportées. Dans ce qu’il restait de matchs, les Suns s’offrent le Jazz, Ja Morant est très clutch, et Cade Cunningham est un grand meneur. On fait le point dans le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit NBA

Suns – Jazz : 114-106 (stats)

Pistons – Raptors : 123-114 (stats)

Wolves – Grizzlies : 125-127 (stats)

Blazers – Heat : 98-119 (stats)

Hawks – Rockets : reporté

Clippers – Hornets : reporté

Lakers – Spurs : reporté

Ce qu’il faut retenir

Les Suns tapent le Jazz, Devin Booker colle 34 points. En fait, ce gars est fort quand le rédacteur ne le prend pas en TTFL.

Cade Cunningham s’illustre avec un beau triple-double : 22 points, 17 passes, 10 rebonds. Dans son sillage, Detroit s’impose à la maison face à Toronto.

Gros match entre Wolves et Grizzlies, avec un Ja Morant CLUTCH.

Le Heat déboîte les Blazers. L’eau ça mouille.

Le Français de la nuit

Rudy Gobert : 12 points, 4 rebonds, 1 contre à 6/6 au tir.

Le highlight de la nuit

Call 12 📞 for the Game Winner.

Vote @JaMorant 🌟🗳️ https://t.co/bE1mneV5uh pic.twitter.com/XOud8B3ydg

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 12, 2025

