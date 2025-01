Les Français de la nuit en NBA : Rudy Gobert parfait au tir

Deux Français sur les parquets NBA de cette nuit raccourcie par trois matchs reportés. Pas de Zaccharie Risacher, pas de Tidjane Salaün, pas de Victor Wembanyama… mais du Rudy Gobert très efficace au tir et un petit poil de Rayan Rupert.

Les résultats de la nuit NBA

Suns – Jazz : 114-106 (stats)

Pistons – Raptors : 123-114 (stats)

Wolves – Grizzlies : 125-127 (stats)

Blazers – Heat : 98-119 (stats)

Hawks – Rockets : reporté

Clippers – Hornets : reporté

Lakers – Spurs : reporté

Rudy Gobert

12 points, 4 rebonds, 1 contre à 6/6 au tir. Une soirée réussie sur le plan offensif pour Rudy, qui s’est offert de belles actions. En revanche, seulement 4 rebonds, ça fait mal surtout quand Memphis colle un 21-7 aux Wolves sur le plan des rebonds offensifs. Quand ça se joue à 2 points au final, ça fait mal.

Jaden steal.

Donte lob.

Rudy jam.

Wolves extend the late on their season-high 35th assist of the night 💯 pic.twitter.com/uolyLtRADR

— NBA (@NBA) January 12, 2025

Rayan Rupert

2 minutes pour Rayan, histoire de se dégourdir un peu les cannes.

