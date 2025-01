Alors qu’on vient de passer à l’année 2025, les prévisions concernant la prochaine Draft du mois de juin vont progressivement se multiplier au cours des semaines à venir. La preuve, ESPN et The Athletic viennent tout juste de sortir leur dernière mock, avec Cooper Flagg tout en haut.

Bien avant de poser les pieds à l’université de Duke, Flagg était considéré comme le grand favori pour être le premier choix de sa classe de draft. Nous sommes aujourd’hui le 9 janvier 2025, et rien n’a changé depuis.

Le phénomène des Blue Devils – 18 ans seulement – est au sommet de la dernière Mock Draft d’ESPN et The Athletic.

Cooper Flagg has been just as good as advertised, maintaining his spot at No. 1 on our board. He’s hit his stride in a major way recently, making shots more consistently while showing off his passing, finishing, defensive versatility, intensity, and feel for the game. pic.twitter.com/uwn3BN8srb

— Jonathan Givony (@DraftExpress) January 9, 2025

Malgré les fulgurances de Dylan Harper et plus récemment Ace Bailey, Cooper Flagg reste le prospect le plus excitant de sa classe selon les scouts/dirigeants interrogés par ESPN et The Athletic. En même temps, il faut avouer que le jeune phénomène de Duke monte sérieusement en puissance depuis un mois.

Alors que les Blue Devils n’ont plus perdu depuis fin novembre, Flagg tourne sur ses huit derniers matchs à 19 points, 8,5 rebonds, 3,4 passes, 1,8 interception et 1,3 contre de moyenne à 47% au tir, le tout en 31 minutes par soir. Sa progression au scoring, associée à son immense potentiel défensif ainsi que sa polyvalence, fait de lui un véritable prospect cinq étoiles. Ce qui impressionne aussi, c’est son intensité et son impact physique pour un freshman de seulement 18 piges.

Over the last month, Cooper Flagg has showcased why he’s viewed as the unanimous No. 1 overall pick in the 2025 NBA Draft:

19 points

8.5 rebounds

3.4 assists

1.8 steals

1.3 blocks

57.7 TS%

The tank race for Flagg is about to kick into another gear soon. pic.twitter.com/tEhOejr1gv

— Evan Sidery (@esidery) January 9, 2025

Cooper Flagg a évidemment encore des progrès à faire, notamment dans la création offensive et son shoot extérieur, mais il répond clairement aux grosses attentes placées en lui au moment de son arrivée à Duke.

Si Coop’ confirme sa bonne forme dans les semaines à venir tout en lâchant de gros posters comme il a pu le faire avant-hier, il pourrait ne pas y avoir beaucoup de suspense le soir de la Draft NBA 2025…

