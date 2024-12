Alors que la fin de l’année 2024 approche, les scouts NBA sont en mesure de tirer quelques tendances concernant les prospects souhaitant se présenter à la Draft 2025. Parmi elles : Cooper Flagg reste favori pour être premier choix, mais attention à Dylan Harper !

Clairement, le fils de Ron Harper a marqué les esprits ces dernières semaines.

Dylan – qui évolue en tant que meneur à Rutgers – a éclaboussé la scène universitaire de son talent fin novembre, enchaînant deux matchs à 36 et 37 points. Deux performances XXL qui ont fait de Harper le premier freshman (joueur de première année) depuis 20 ans à scorer minimum 35 pions lors de deux matchs consécutifs. Le joueur de 18 ans tourne à 23,1 points, 4,3 rebonds et 4,6 passes cette saison.

Comme vous pouvez l’imaginer, tout cela n’est pas passé inaperçu aux yeux des scouts. Voici la dernière take de Jonathan Givony, spécialiste Draft pour ESPN.

“À ce stade de la saison, Harper est le mieux placé pour concurrencer Flagg au sommet de la Draft, car il a le profil type du joueur capable de créer son tir que les équipes de la Loterie privilégient à la Draft. […] Il est vu comme un prospect qui est plus NBA Ready que son coéquipier Ace Bailey, grâce à sa régularité et la maturité de son jeu. Pour l’instant, Harper est le meilleur freshman du basket universitaire, et s’il parvient à tenir ce rythme malgré une conférence difficile, il restera dans la discussion pour le premier choix.”

Si Givony assure que Cooper Flagg répond aux attentes des scouts en ce début de saison NCAA, difficile d’ignorer ce que fait Dylan Harper. Le meneur de Rutgers impressionne à travers ses qualités de scoreur ainsi que sa capacité à mettre son équipe sur les épaules. Entre lui et Ace Bailey, l’autre prospect star de Rutgers, c’est clairement Dylan qui fait le plus de bruit pour l’instant.

Dylan Harper has been the best freshman in college basketball one month into the season, making a strong case to challenge Cooper Flagg as a No. 1 pick candidate. pic.twitter.com/XjYvVJpr0Y

— Jonathan Givony (@DraftExpress) December 3, 2024

La saison NCAA étant encore longue, beaucoup de choses peuvent bouger dans les Mock Draft d’ici au mois de juin. Mais Cooper Flagg est prévenu : Dylan Harper a bien l’intention d’aller le chercher pour être premier choix dans quelques mois.

Source texte : ESPN